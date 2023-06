Addio all’ex premier Silvio Berlusconi: le reazioni in Valle Camonica e Trentino

lunedì, 12 giugno 2023

Milano – Addio all’ex premier Silvio Berlusconi. Stamani all’ospedale San Raffaele di Milano è morto Silvio Berlusconi, 86 anni, imprenditore e leader di Forza Italia, che aveva fondato nel 1994. I funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi (dal profilo Facebook).

Il cordoglio del mondo politico e le reazioni in Valle Camonica e Trentino.

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, vuole essere vicino agli esponenti trentini di Forza Italia, manifestando le condoglianze per la perdita del loro storico leader, Silvio Berlusconi. Figura imprescindibile della politica e della vita pubblica italiana per quasi trent’anni, è indubbio che abbia cambiato per sempre il modo di comunicare e di interpretare il ruolo di guida nel partito e nelle istituzioni.

Il vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un grande uomo politico ed un imprenditore di straordinarie capacità. Con commozione e partecipazione prendiamo atto della morte di Silvio Berlusconi”.

Il coordinatore regionale del Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ha espresso quest’oggi, a tutta la comunità militante di Forza Italia, al coordinatore regionale e ai coordinatori provinciali di Trento e di Bolzano del partito, le proprie condoglianze per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi.

Il vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher esprime il proprio cordoglio e quello dell’Istituzione per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Se ne è andato un protagonista assoluto della vita politica di questi decenni. Con la morte di Berlusconi si chiude un’era, se ne va un uomo che ha fatto la storia di questo Paese”.

“Il popolo della Coldiretti, i suoi soci, le famiglie coltivatrici, il suo gruppo dirigente salutano dolenti Silvio Berlusconi”, è quanto affermano il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ed il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo. Il nostro è un omaggio che va oltre le appartenenze politiche, oltre gli schieramenti nel ricordo del segno profondo che “Il Presidente Berlusconi ha lasciato sulla società italiana. Le impronte significative non si misurano con il metro dell’emozione politica o della parte, ma con quello durevole della storia e dei cambiamenti che alcuni, rari, personaggi, vi imprimono. Silvio Berlusconi è stato un amico dell’agricoltura italiana guardando sempre a noi di Coldiretti, come a un tassello prezioso e da valorizzare per gli interessi del Paese. Gliene saremo sempre grati. Tutto il nostro cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici”.

“Silvio Berlusconi è stato un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale e politico dell’Italia. Berlusconi, un vero e proprio titano della politica, ha dimostrato un’innata abilità nel creare connessioni con le persone e nel catalizzare l’attenzione pubblica. Oggi, mentre piangiamo la sua scomparsa, onoriamo la memoria di Silvio Berlusconi come un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana”, così il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli.