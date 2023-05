Addio a Carmelo Pintarelli, l’ideatore del torneo della pace a Rovereto

lunedì, 29 maggio 2023

Rovereto (Trento) – Il Trentino piange Carmelo Pintarelli (nella foto), ex amministratore di Rovereto e ideatore del torneo della pace, morto a 95 anni. I funerali si terranno domani – martedì 30 maggio, alle 17, nella chiesa di Santa Caterina a Rovereto (Trento).

Grande il cordoglio della comunità rovetana e del Trentino che si sono stretti alla famiglia di Pintarelli, in particolare alla moglie Maria, ai figli Enrico, Silvano e Leonardo. L’Amministrazione comunale di Rovereto, con l’assessore Mario Bortot ha espresso il proprio cordoglio: Carmelo Pintarelli è stato consigliere e assessore comunale di Rovereto e, tra il 1987 e il 2012, presidente del Comitato organizzatore del Torneo della Pace, una manifestazione che in 35 anni di storia ha portato decine di migliaia di giovani, provenienti da tutta Europa, in città.

“Ho avuto modo di conoscerlo personalmente – ricorda l’assessore Mario Bortot – Un uomo equilibrato, pacato ed elegante, capace di portare avanti il proprio impegno per la comunità con dedizione sia dentro i ruoli istituzionali, sia nell’attività quotidiana. La sua amicizia con Rolli Marchi, famoso giornalista sportivo italiano, già liceale del ginnasio cittadino, ha alimentato la passione per lo sport e per i grandi eventi, poi diventati nel tempo patrimonio promozionale della città. Ha lasciato a Rovereto una eredità importante e gli siamo grati”.