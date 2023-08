Accoltellò un ragazzo in via Rezia a Bolzano: denunciato l’autore

sabato, 19 agosto 2023

Bolzano – Denunciato l’autore dell’accoltellamento di via Resia a Bolzano. Nel pomeriggio di giovedì scorso, in via Resia, un ragazzo tunisino è stato accoltellato, fortunatamente in maniera lieve, al culmine di un litigio per futili motivi. L’autore si è dato alla fuga prima dell’intervento delle Volanti ed ha fatto perdere le proprie tracce.

La Squadra Mobile di Bolzano si è subito messa al lavoro, ascoltando il ferito ed alcuni testimoni, nessuno dei quali conosceva le generalità certe dell’accoltellatore.

In poche ore, grazie alle descrizioni fisiche ed all’indicazione di un particolare tatuaggio, gli investigatori lo hanno però individuato.

Il rintraccio è avvenuto nella mattinata di ieri, nonostante una notte passata fuori casa per sfuggire alle ricerche da parte della Polizia. Si tratta di un ragazzo di origini albanesi, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Dovrà rispondere dei reati di lesioni aggravate dall’uso dell’arma e porto di oggetti atti ad offendere. Nel frattempo il ferito è stato dimesso dall’ospedale di Bolzano con una prognosi di guarigione di pochi giorni.