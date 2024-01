Accoltella bergamasco, 23enne di Erbusco arrestato per tentato omicidio

lunedì, 15 gennaio 2024

Erbusco (Brescia) – Un 23enne di Erbusco (Brescia) è stato fermato dai carabinieri di Grumello al Monte (Bergamo) con l’accusa di tentato omicidio. Sarebbe il presunto accoltellatore di un giovane di Gorlago (Bergamo) all’esterno di una discoteca di Grumello al Monte.

Il giovane bergamasco è stato ricoverato in gravissime condizioni al Papa Giovanni di Bergamo. La lite sarebbe esplosa per futili motivi tra due gruppi di ragazzi che si trovavano in discoteca. Il pm Fabio Magnolo ha avanzato la richiesta di convalida del fermo e il Gip Federica Gaudino interrogherà dopodomani nel carcere di via Gleno a Bergamo il 23enne bresciano.