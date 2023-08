Abuso edilizio a Campo Trens, una denuncia dei carabinieri

venerdì, 4 agosto 2023

Campo di Trens (Bolzano) – I carabinieri di Campo di Trens, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo edilizio, condotto assieme a personale della Stazione Forestale Provinciale del luogo, hanno individuato, a seguito di un sopraluogo, un fabbricato in legno di cui non risulta alcun permesso o richiesta di costruzione.

Tale edificio era stato altresì costruito all’interno di una zona di protezione archeologica, tutelata dal piano paesaggistico del Comune di Campo di Trens. A seguito di specifici controlli, i militari sono riusciti a risalire al responsabile, un residente, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per l’ipotesi di reato di abuso edilizio.

L’edificio non poteva essere sanato in quanto costruito in pieno contrasto con la disciplina urbanistica. Il proprietario ha quindi preferito abbattere la costruzione ripristinando i luoghi al loro originario stato, al fine di evitare ulteriori e maggiori conseguenze sul piano penale.