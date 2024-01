Abuso di alcol e droga, i carabinieri di Egna sanzionano due uomini

lunedì, 22 gennaio 2024

Egna (Bolzano) – Non si ferma il consumo di stupefacenti e l’abuso di alcool. I militari della Compagnia di Egna hanno sanzionato due uomini, uno per consumo di sostanze stupefacenti, e l’altro per ubriachezza.

Nel primo caso i carabinieri della Stazione Termeno nella serata di ieri domenica 21 gennaio, durante un posto di controllo sulla Strada del Vino, hanno fermato un’autovettura condotta da un giovane bolzanino residente a Cortaccia che, alla vista dei militari si è subito agitato.

Durante un controllo più approfondito sono stati rinvenuti due grammi di hashish. Il giovane è stato quindi segnalato al Commissariato del Governo di Bolzano e dagli accertamenti successivi è risultato oltretutto che non fosse nuovo a questo tipo di violazioni.

Sarà ora compito dell’Autorità prefettizia valutare le previste sanzioni, tra cui in primis quella della sospensione della patente di guida.

A Bronzolo invece, sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero, verso le 19 di ieri, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato per ubriachezza un uomo di Laives, 62enne. Il laivesotto si trovava sull’autobus di linea 110 proveniente da Bolzano e stava, pur senza essere diventato violento o aggressivo, creando fastidio agli altri passeggeri in quanto in palese stato di alterazione psico-fisica da abuso di alcool. Per questo è stato richiesto l’intervento al 112 e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bronzolo che hanno preso in custodia l’uomo che, date le sue condizioni, è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Bolzano per le cure del caso.