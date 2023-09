Abbattimento orsa F36, il Tar di Trento sospende il provvedimento

lunedì, 11 settembre 2023

Trento – Il tribunale amministrativo di Trento ha sospeso il provvedimento di abbattimento dell’orsa F36 e deciso che va ma portata al Casteller e fissato l‘udienza al 12 ottobre. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, aveva firmato il decreto di abbattimento immediato dell’orsa F36 in quanto considerata pericolosa.

Le associazioni animaliste hanno presentato immediato ricorso affinché tale decreto venisse sospeso e il Tar lo ha accolto. Secondo il Tar di Trento l’unica soluzione non è l’abbattimento ma la sua captivazione al Casteller.Il Casteller era stato progettato per il ricovero temporaneo di animali selvatici in difficoltà, da rimettere in libertà a fine cure. Portare l’orsa F36 al Casteller potrebbe dunque scatenare una rissa tra plantigradi, con risultati non lontani da quelli voluti da Fugatti. Il Tar inoltre ha chiesto anche di presentare entro 10 giorni una copia del parere ottenuto dall’Ispra. Comunque, il caso verrà discusso in udienza il 12 ottobre.

Gli animalisti hanno confermato per sabato 16 settembre la mobilitazione contro la caccia e contro i decreti Fugatti.