A.N.D.O.S. Valle Camonica-Sebino denuncia furto di Beauty Bag

sabato, 18 febbraio 2023

Esine (Brescia) – Furto nell’armadio della biblioteca adiacente al Day Hospital dell’ospedale di Esine (Brescia). La presidente dell’Associazione A.N.D.O.S. di Valle Camonica-Sebino Fulvia Glisenti ha denunciato il furto ai carabinieri: sono stati rubati nell’armadio chiuso a chiave nella biblioteca adiacente al Day Hospital dell’ospedale delle Beauty Bag.

“Sono stati rubati – scrive la presidente di A.N.D.O.S. – dall’armadio chiuso a chiave, nella biblioteca adiacente al Day Hospital, delle Beauty Bag colme di prodotti per il trucco, tutti testati dermatologicamente, adatti da regalare alle donne colpite da tumore al seno o da altre patologie oncologiche che partecipano alle sessioni di trucco gratuite guidate da estetiste esperte che insegnano loro i vari trucchi del mestiere per coprire eventuali piccole rughe o difetti che compaiono durante le cure oncologiche”. “Un gesto inqualificabile – conclude – spero che possano essere riportati e invito, se qualcuno ha visto qualcosa di farlo, di farcelo sapere anche anche in forma anonima”.