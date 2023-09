Villa Rendena, finanziata la riqualificazione degli immobili al centro del parco Pafsang

lunedì, 11 settembre 2023

Porte di Rendena – 850.172,05 euro: a tanto ammonta il finanziamento che la Giunta provinciale ha concesso al Comune di Porte di Rendena per la riqualificazione degli immobili che si trovano al centro del parco Pafsang a Villa Rendena e che sono destinati alla funzione di cucina e blocco servizi igienici con palco per spettacoli.

Allo stato attuale le strutture risultano obsolete e non più rispondenti alle norme di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e necessitano di interventi per renderli più funzionali per favorire lo svolgimento di eventi e manifestazioni da parte della locale Pro Loco, nonché di altri enti e associazioni, oltre ad essere di libero utilizzo da parte di residenti e turisti per attività di svago e relax all’aria aperta. L’intervento è considerato rilevante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico del territorio.