Vandalismo nelle Giudicarie: minorenne identificato

venerdì, 8 marzo 2024

Tione di Trento – La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento ha identificato un minorenne che lo scorso fine settimana si è reso protagonista di un episodio vandalico nel capoluogo giudicariese.

Il giovane, che frequenta la scuola ed è residente in un comune limitrofo, si era impossessato di un estintore in un garage interrato aprendolo senza motivo contro una casetta prefabbricata utilizzata per le manifestazioni.

I fatti sono stati ripresi dall’impianto di videosorveglianza comunale ed il giovane è stato riconosciuto da una pattuglia della Polizia Locale quando ha fatto ritorno a Tione per recarsi a scuola.

Il minore che è incensurato, è stato denunciato per rimozione dolosa dell’estintore ed imbrattamento di struttura pubblica.