Valenti Summer Cup nelle Giudicarie, prima fase equilibrata: in semifinale il derby Milan-Inter

sabato, 26 agosto 2023

Tione – Non ha tradito le attese la prima giornata della Paolo Valenti Summer Cup, torneo under 15 giunto alla seconda edizione. Sul prato verde di Sesena, alle porte di Tione di Trento, nelle Giudicarie, dopo la girandola di sfide da 30′ si sono guadagnate l’accesso alle semifinali per il titolo Atalanta, Inter, Milan ed Hellas Verona, ma per le quattro blasonate compagini di Serie A non è stato facile vincere la resistenza di quattro ossi duri come Rappresentativa del Trentino, Feralpisalò, Winterthur e Südtirol. Foto @Pegasomedia.

Nel girone A l’Atalanta ha colto due vittorie di misura e un pari senza reti contro il Milan, formazione che ha capitalizzato al meglio la difesa imperforabile e l’unico gol segnato, quello di Tommaso Guglielmo nell’ultimo match. Più che positivo il rendimento della Rappresentativa delle società dilettantistiche affiliate al Comitato provinciale autonomo di Trento: i padroni di casa hanno fatto sudare la Dea siglando anche il primo gol assoluto del torneo con Elia Francesco Facchetti, prima di subire la rimonta orobica firmata da Francesco Gasparello, hanno poi battuto gli elvetici del Winterthur (ribaltando il risultato da 2-0 a 2-3) per poi cedere ai quotati rossoneri nel loro ultimo match di giornata.

Nel girone B hanno chiuso appaiate Inter ed Hellas Verona, il cui scontro diretto è terminato senza reti: i nerazzurri, alla prima partecipazione alla competizione organizzata dall’Associazione Paolo Valenti, hanno chiuso in prima posizione grazie ai tre gol rifilati al Südtirol (unica squadra che ha chiuso a quota zero punti), ma pure gli scaligeri puntano dritti al titolo. Nell’Inter in evidenza il capocannoniere Thomas Matarrese, autore di quattro gol. Paga a caro prezzo qualche episodio sfortunato la sempre propositiva Feralpisalò, beffata due volte col minimo scarto.

Domani la fase finale. La mattinata si aprirà con le due semifinali “di consolazione” per poi passare alla sfida sull’asse Bergamo-Verona, prima dell’attesissimo derby milanese, match pronto ad infiammare il pubblico dello stadio di Sesena, gremito già nella giornata inaugurale. Nel pomeriggio, dalle 14.30, le finali, con la sfida per il titolo che si giocherà alle 17. Tutte le partite della seconda fase si disputeranno in due tempi da 20′.

La prima fase

Girone A

Risultati: Milan-Winterthur 0-0, Atalanta-Trentino 2-1 (Gasparello 2; Facchetti), Milan-Atalanta 0-0, Winterthur-Trentino 2-3 (Musaj, Henauer; Facchetti, Pellizzari 2), Trentino-Milan 0-1 (Guglielmo), Atalanta-Winterthur 2-1 (Faveri, Lung; Musaj). Classifica: Atalanta 7 punti, Milan 5, Trentino 3, Winterthur 1.

Girone B

Inter-Feralpisalò 3-2 (Matarrese 2, Carboni; Kerella, Piantoni), Hellas Verona-Südtirol 1-0 (Leone), Inter-Hellas Verona 0-0, Feralpisalò-Südtirol 1-0 (Rumi), Südtirol-Inter 0-3 (Matarrese 2, Carboni), Hellas Verona-Feralpisalò 2-1 (Casagrande, Cumerato; Bakaj). Classifica: Inter (differenza reti +4) ed Hellas Verona (+2) 7 punti, Feralpisalò 3, Südtirol 0.

Il programma di domani

Dalle 9.00, semifinali 5°/8° posto: Trentino-Südtirol, Feralpisalò-Winterthur

Dalle 10.40, semifinali 1°/4° posto: Atalanta-Hellas Verona, Inter-Milan

Dalle 14.30: finali