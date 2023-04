Val Rendena e Valle del Chiese, al via la stagione de “La ciclabile dei Fiori”

venerdì, 28 aprile 2023

Caderzone Terme – Due appuntamenti da inserire in agenda, per una pedalata ancora più speciale lungo “La ciclabile dei Fiori”: il 30 aprile presso il lago di Roncone e il primo maggio a Caderzone Terme, presso Maso Curio, è in programma un originale laboratorio all’aria aperta per imparare a trasferire i colori naturali di piante e fiori su vestiti, borse e altri accessori. L’attività di eco-printing sarà tenuta da un’esperta di questa tecnica dalle ore 10 del mattino alle 16, per la durata di un’ora, è gratuita con prenotazione consigliata a questo link In caso di maltempo l’esperienza sarà posticipata al weekend successivo.

“La ciclabile dei fiori” vede protagonista la pista ciclopedonale della Val Rendena (25 km di percorrenza da Carisolo al lago di Ponte Pià, poco dopo Tione di Trento) e della Valle del Chiese (28 km di tragitto promiscuo che alterna tratti di pista ciclopedonale a strade a basso scorrimento da Bondo fino a Baitoni), sulle sponde del lago d’Idro, nel momento della fioritura primaverile. Lungo il percorso, adatto a tutti, dalle famiglie alle giovani coppie fino agli appassionati di ciclismo, si potranno osservare oltre 600 specie di fiori colorati, piante officinali e mangerecce. Tra questi troviamo: il giallo dei fiori di tarassaco, dell’iperico e del ranuncolo, il bianco del campanellino, il rosa vivido del silene, il viola della salvia dei prati, il verde dell’edera e le mille sfumature delle orchidee. Ancora, nel percorso che attraversa la Valle del Chiese, la cannuccia di palude, mentre a Storo, lungo gli aridi pendii che fiancheggiano la pista ciclopedonale, si possono osservare piante officinali come la potentilla, l’iperico, la piantaggine, la silene e alcune orchidee rare e multicolori. Infine, al lago d’Idro, il rarissimo giunchino aghiforme, dotato di aghi come un pino, che trova il suo luogo ideale di innesto nell’area del biotopo.

La “rivisitazione primaverile” delle ciclopedonali valorizza i numerosi servizi che si incontrano mentre si pedala lungo i tracciati dedicati: dai punti ristoro bici grill ai bar e agli agritur dove poter sostare per una pausa rigenerante fino alle aree gioco per i bambini e alle zone verdi dove rilassarsi.

Inoltre, nei weekend (sabato e domenica) e nei giorni festivi dal 29 aprile al 4 giugno 2023, un comodo servizio di bicibus su prenotazione (organizzato in 2 corse quotidiane, alternativamente un giorno a servizio della ciclabile della Val Rendena e un altro a servizio del percorso Tione-Bondo-Baitoni) permette di percorrere la sola andata o il solo ritorno e tornare comodamente all’automobile una volta conclusa l’esperienza.