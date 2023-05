Val Rendena e Valle Chiese in lutto per Gabriele Salvadori

lunedì, 1 maggio 2023

Pieve di Bono (Trento) – La Val Rendena e quella del Chiese in lutto per Gabriele Salvadori, 19 anni, morto per le ferite riportato nell’incidente dell’altra notte nella galleria “Castel Romano” a Pieve di Bono (Trento), mentre tornava da una serata trascorsa in discoteca a Salò.

L’auto – con alla guida Gabriele Salvadori (nel riquadro della foto), e altri due passeggeri Salah Ayoube, 19 anni di Roncone, e Samuel Gazzaroli, 18 giovani – è finita contro la parete della galleria e i tre giovanissimi hanno riportato gravissimi traumi.

Gabriele Salvadori e Salah Ayoube sono stati ricoverati al Santa Chiara di Trento, Samuele Gazzaroli prima all’ospedale di Tione poi a Trento. Gabriele Salvadori è deceduto nelle scorse ore e grande è il cordoglio di parenti, amici, della società sportiva delle Giudicarie dove giocava a calcio e conoscenti.