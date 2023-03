Una grande stagione a Pinzolo e nella skiarea Dolomiti di Brenta, Roberto Serafini: “La risposta è stata molto positiva”

mercoledì, 8 marzo 2023

Pinzolo (Trento) – “Siamo soddisfatti della stagione, abbiamo un’ottima sciabilità e nella nostra località proseguiremo fino all’ultima settimana di marzo”, Roberto Serafini, presidente di Funivie Pinzolo, traccia un primo bilancio di una stagione iniziata a dicembre, che si concluderà a fine mese.

“Abbiamo in programma un importante intervento, la sostituzione della seggiovia Doss del Sabion con una modernissima telecabina – sottolinea il presidente di Funivie Pinzolo – quindi abbiamo deciso di chiudere la stagione nella nostra località una settimana prima rispetto al calendario tradizionale”. Nelle altre due località della Skiarea Dolomiti di Brenta – Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva – si continuerà a sciare fino a dopo Pasqua.

“In questi mesi – prosegue Roberto Serafini (nel video) – abbiamo avuto numerose manifestazioni e gare, le ultime in ordine di tempo sono stati i Campionati italiani dei vigili del fuoco, e anche l’afflusso di sciatori e turisti è stato costante e continuo nel corso dell’intera stagione, con punte elevatissime nelle vacanze di Natale e Capodanno e a Carnevale”. Accanto ai turisti italiani, in particolare lombardi, trentini, veneti ed emiliani, che frequentano la skiarea Dolomiti di Brenta, partendo da Pinzolo, sono tornati in massa gli stranieri sia dall’Est che dal Centro e Nord Europa. “Nella nostra località e nell’intera skiarea – conclude Serafini – abbiamo avuto una risposta molto positiva con tanta gente che è tornata a sciare e si è divertita”.

L’offerta di Pinzolo e della Skiarea Dolomiti di Brenta è ampia, ci sono opportunità per tutti i gusti, piste per principianti e sciatori esperti, piste che vengono utilizzate dalle scuole sci per corsi individuali o di gruppo e dagli sci club per gli allenamenti e le gare.

Le informazioni relative agli skipass, al tipo di impianti e tracciati delle piste, alle condizioni meteo sono consultabili sul sito della skiarea: www.ski.it.

di An. Pa.