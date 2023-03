Ubriachi sugli sci, skipass ritirati dai carabinieri sulle piste di Campiglio

lunedì, 27 marzo 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Controlli dei carabinieri nei comprensori sciistici trentini. I carabinieri sciatori della Stazione di Madonna di Campiglio, sono stati impegnati in 75 soccorsi nel corso della stagione, relativi, nella maggior parte dei casi, a sinistri dovuti a eccessiva velocità o imprudenza che, in tre occasioni, ha visto la necessità dell’intervento del Nucleo Elicotteri di Trento, per il trasporto degli infortunati presso i presidi sanitari.

Un bambino, nello snowpark, è caduto dopo un salto, sbattendo violentemente la schiena: immobilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento, da dove per fortuna i sanitari hanno fatto sapere che le sue condizioni non destano preoccupazioni. Inoltre, una donna, all’esterno di un rifugio è caduta riportando delle fratture che hanno comportato il suo immediato trasferimento in ospedale. Gli ultimi interventi si aggiungono agli oltre 700 svolti dall’inizio della stagione.

L’attività di vigilanza ha consentito ai militari dell’Arma di sanzionare 3 sciatori controllati in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per loro è scattato il ritiro e la sospensione dello skipass per tre giorni.

Più grave il comportamento di un altro sciatore che, co involto in uno scontro, ha provato a scappare, venendo però individuato dai carabinieri. Per lui è scattata una sanzione di 333 euro, che l’uomo, dopo essersi reso conto del gesto, ha provveduto immediatamente a pagare tramite procedura informatizzata. Le ultime sanzioni, seguono le oltre quaranta rilevate da inizio stagione.