Trento: decreto di abbattimento di F36 della Provincia, critiche da Oipa

venerdì, 8 settembre 2023

Trento – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato un decreto di abbattimento di F36, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) critica il provvedimento, che recita: “Autorizzazione al prelievo, quale misura di sottrazione all’ambiente naturale, tramite uccisione dell’esemplare di orso F36”.

“Siamo sgomenti: una volta di più il presidente Fugatti adotta la legge del taglione invece di tutelare la fauna e difendere la biodiversità della sua terra, come invece dovrebbe – commenta l’Oipa – Procederemo nelle opportune sedi per impedirlo. Siamo con F36, come la maggioranza dell’opinione pubblica, che vuole gli orsi difesi dalle Amministrazioni locali. Neanche l’esempio delle buone pratiche adottate altrove in Italia insegnano nulla”.

F36 ha 6 anni e non è mai stata aggressiva: domenica 30 luglio ha solo allontanato dal suo cucciolo due giovani sul sentiero Mandrel, nelle Giudicarie. Con il “falso attacco” l’orsa ha fatto il suo “dovere di madre” dettatole dalla natura e, come si è visto, non ha voluto attaccare per uccidere. Auspichiamo che l’opinione pubblica si mobiliti. Al contempo andremo per vie legali, annuncia l’Oipa.