Torna la festa patronale a Sant’Antonio di Mavignola

lunedì, 16 gennaio 2023

Sant’Antonio di Mavignola – Festa di Sant’Antonio a Mavignola, frazione di Pinzolo (Trento) domani, martedì 17 gennaio. Il programma, predisposto dalla Pro loco Gs Mavignola dopo due anni di stop per la pandemia, prevede alle 10 Santa Messa nella chiesa parrocchiale, alle 11 aperitivo di Sant’Antonio offerto alla comunità nella struttura ex salesiani di via Val Brenta, dove sono esposti i premi, estrazione e concorso indovina il peso dfella legna. Sarà attivo un servizo bar.

Alle 14:30 processione (foto di una precedente edizione) con il Santo patrono accompagnato dalla banda comunale di Pinzolo, dal gruppo alpini di Pinzolo e dal corpo vigili del fuoco di Mavignola e Campiglio. A seguire “Canto del miracolo di Sant’Antonio” per le vie del paese.