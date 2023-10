Tione: guidava alticcio, artigiano delle Giudicarie nei guai

giovedì, 19 ottobre 2023

Tione (Trento) – La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento, durante i tradizionali controlli mattutini alla viabilità che vengono effettuati con particolare riferimento ai luoghi frequentati da studenti e alle fermate degli scuolabus, ha intercettato oggi poco prima delle 8 a Tione (Trento) un veicolo il cui conducente, un artigiano diretto in un cantiere, aveva un tasso alcolemico superiore al consentito.

L’uomo, sottoposto prima ad accertamenti sul posto e successivamente a verifica strumentale con etilometro, aveva un valori di alcol nel sangue ricadenti nella fascia tra 0,8 ed 1,5 g/L, violazione che comporta, oltre all’inevitabile sospensione della patente, anche la denuncia.

Il conducente, 40enne residente nelle Giudicarie, veniva inoltre ulteriormente sanzionato in via amministrativa, in quanto aveva in uso un veicolo straniero senza averne titolo.

“Siamo a 18 patenti ritirate dall’inizio dell’anno per la sola guida in stato di ebbrezza, un risultato che, se da una parte può essere preoccupante, è sicuramente lusinghiero per un piccolo Corpo di Polizia Locale come il nostro e dimostra l’impegno e l’attenzione nel controllo del territorio da parte del personale”, commentano alla Polizia locale delle Giudicarie.

Red. Cro.