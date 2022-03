Tione: autista ubriaco fermato e denunciato dalla Polizia locale

martedì, 1 marzo 2022

Tione – Gli agenti della Polizia Locale delle Giudicarie di Tione (Trento), nel pomeriggio di ieri, sono riusciti a bloccare e denunciare un conducente in stato di ebbrezza che era stato segnalato da alcuni cittadini allarmati che lo vedevano zigzagare sulla statale 237 tra Ponte Arche e Saone.

L’uomo, alla guida di una Bmw, ha anche urtato in 2 occasioni i veicoli che provenivano in senso contrario, provocando fortunatamente solo lievi danni materiali ai mezzi coinvolti, i cui conducenti, a parte il grosso spavento, non sono dovuti ricorrere alle cure sanitarie.

Solo il tempestivo intervento di una pattuglia alle porte di Tione ha potuto evitare il peggio raggiungendolo in una piazzola. Il conducente è apparso subito visibilmente ubriaco: il test ha rilevato un tasso alcolemico di quasi 5 volte oltre il consentito. L’uomo, residente in Valsugana, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato due incidenti stradali. Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida in vista della sospensione che sarà disposta dal Commissariato del Governo.