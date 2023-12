Telemark, Coppa del Mondo: le gare del weekend a Pinzolo

venerdì, 15 dicembre 2023

Pinzolo (Trento) – Telemark, weekend di Coppa del Mondo a Pinzolo. Il campo base è stato allestito a Malga Cioca, domani e domenica lo sci con il tallone libero sarà protagonista con i migliori atleti a livello mondiale della disciplina che si sfideranno sulle nevi del Doss del Sabion, all’interno del skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta, in due gare Sprint.

Il Telemark nasce in Norvegia, è una disciplina che combina velocità ed estrema precisione nei movimenti. Solo la punta del piede è attaccata allo sci e per curvare gli atleti devono arrivare praticamente ad inginocchiarsi.

VIDEO



“E’ la prima volta in assoluto che Pinzolo ospita un evento del genere – spiega Alessandro Piva (nel video), tra i promotori dell’appuntamento – ed ho visto un grande impegno per accogliere nel migliore dei modi le due tappe di Coppa del Mondo di Telemark”. “Abbiamo allestito il campo base, ci sono già state le prove e i test in pista e oggi si svolgeranno le prime gare – prosegue Alessandro Piva -. Ci sono stati assegnati altri tre anni di Coppa del Mondo di Telemark qui a Pinzolo e la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta è pronta ad accogliere i campioni della disciplina Sprint sempre in questo periodo”. Per l’anno prossimo l’appuntamento è già fissato al 19- 21 dicembre.

Agonismo e divertimento terranno banco in questo weekend di Coppa del Mondo di Telemark sulle piste di Pinzolo. Il programma prevede per la giornata di domani dalle 8:45 alle 9:30 la ricognizione, alle 10 prima manche, alle 12 seconda manche e alle 17:45 sfilata per le vie di Pinzolo e premiazione in piazza Carera della gara di Coppa del Mondo di Telemark; domenica 17 dicembre, ricognizione dalle 8:45 alle 9:30, alle 10 prima manche, alle 12 seconda manche, al termine premiazione in pista.

di Angelo Panzeri