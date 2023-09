Suoni delle Dolomiti: Sergey Malov si esibisce a Caderzone

giovedì, 21 settembre 2023

Caderzone Terme (Trento) – Sarà Palazzo Lodron Bertelli a Caderzone Terme (Trento) ad ospitare domani, venerdì 22 settembre, il concerto di Sergey Malov precedentemente in programma a malga Brenta Alta nell’ambito de “I Suoni delle Dolomiti”. L’esibizione avrà inizio alle 17:30.

Le previsioni meteorologiche, con pioggia prevista per tutta la giornata, hanno indirizzato gli organizzatori, Trentino Marketing in collaborazione con Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, ad annunciare il cambiamento di programma già oggi.

Sarà quindi la suggestiva sala di Palazzo Lodron Bertelli ad ospitare, domani, l’atteso concerto di Sergey Malov, un artista virtuoso e versatile nato a San Pietroburgo. Rinomato esecutore di violino, viola, violino barocco e violoncello da spalla, il suo repertorio spazia dalla musica del primo barocco a Johann Sebastian Bach, da concerti classici e romantici per violino a brani di musica contemporanea. Ha vinto grandi competizioni, come violinista (Paganini Competition a Genova, Mozart Competition a Salisburgo, Heifetz Competition a Vilnius e Michael Hill Competition a Auckland) e anche come violista (ARD Competition a Monaco e Tokyo Viola Competition).

Per “I Suoni delle Dolomiti 2023” l’artista lascia le sale più importanti di tutti il mondo per salire in quota e suonare sui prati verdi sotto le maestose Dolomiti di Brenta. Un palco insolito per Sergey Malov, abituato a suonare anche con orchestre quali la London Philharmonic, BBC Symphony, Sinfonica della Radio Bavarese, Filarmonica di Helsinki, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Mosca, Tokyo Philharmonic. Appassionato camerista, Sergey Malov è regolarmente invitato ai festival di Verbier, Gstaad, e Kuhmo, dove si esibisce sui suoi quattro strumenti.

I biglietti per l’accesso gratuito saranno in distribuzione fino ad esaurimento posti dalle 15.30 all’ingresso della sala.