Statale 239 di Campiglio: aperto il cantiere del ponte Nambrone

mercoledì, 30 agosto 2023

Pinzolo (Trento) – Aperto il cantiere del ponte Nambrone in Alta Val Rendena. Il ponte sulla statale 239 di Campiglio, a monte dell’abitato di Carisolo, sarà allargato e messo in sicurezza. La consegna del cantiere all’impresa aggiudicataria – STE Costruzioni generali di Moena – è avvenuta alla presenza del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, dell’assessore provinciale Roberto Failoni, dei sindaci di Pinzolo, Michele Cereghini e di Carisolo, Arturo Povinelli e di Pinzolo Michele Cereghini, del titolare della STE Luigi Defrancesco e del direttore lavori Gianpietro Amadei.

L’opera a un importo a base di gara di 976.000 euro e una conclusione stimata nell’estate 2024, è gestito da Apop ed è finanziato dalla Comunità delle Giudicarie con un’integrazione di fondi dalla Provincia. Il Ponte Nambrone sarà allargato e messo in sicurezza, con la rettifica della curva e l’ampliamento della sezione, da 5,08 a 6,50 metri, in modo da facilitare il passaggio nelle due direzioni anche di pullman e mezzi pesanti. Prevede la completa ristrutturazione e ampliamento dell’attuale ponte sulla statale di Campiglio, che include la riqualificazione delle aree in prossimità dell’impalcato, la posa delle barriere in caso di incidenti e la realizzazione di un marciapiede per garantire un attraversamento pedonale sicuro e protetto del torrente Nambrone.

“Parte un intervento importante che serve a migliorare e rendere più sicura la viabilità in una zona di grande rilevanza per il turismo e l’economia dell’intero Trentino”, così il presidente Fugatti, partecipando alla firma del verbale di consegna dei lavori. “Un’opera – prosegue – che consentirà di intervenire sulle attuali criticità portando ad una sistemazione strutturale di questo tratto”. Per l’assessore Failoni “finalmente si avviano dei lavori che il territorio aspetta da tanti anni, per i quali va dato merito alla Comunità di valle, con il presidente Butterini e la sua giunta, che ha messo un finanziamento importante, e alla Provincia che lo ha integrato. Quest’opera sarà strategica per arrivare a Madonna di Campiglio”.

Soddisfatto il primo cittadino di Pinzolo Michele Cereghini: “per l’avvio dei lavori su un punto importante della viabilità nel territorio, che comprende la sistemazione strutturale sul ponte e il riordino viabilistico nell’accesso all’infrastruttura”.

Anche il sindaco di Carisolo Povinelli commenta positivamente “il via all’allargamento e messa in sicurezza in uno dei punti critici della viabilità verso Campiglio, dove si registrano rallentamenti al traffico, dato che i mezzi sono spesso costretti a facilitare il passaggio di pullman e camion”. “È evidente – aggiunge – che è opportuno risolvere tali criticità, specie in una zona turistica”.