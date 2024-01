Stagione da urlo nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Felicetti: “Presenze record a gennaio”

martedì, 23 gennaio 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – Presenze record anche nel mese di gennaio. Dopo le vacanze natalizie che hanno registrato il tutto esaurito negli alberghi e strutture ricettive per due settimane, la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta registra ottime presenze e passaggi sugli impianti di risalita, con turisti sia italiani e che stranieri. Dal prossimo fine settimana sono inoltre attesi importanti arrivi, soprattutto stranieri, per le settimane bianche nelle località della skiarea di Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo e le prenotazioni sono ottime per tutto febbraio e buone anche a marzo.

“Siamo soddisfatti dell’andamento della stagione – afferma Bruno Felicetti (nel video), direttore generale di Funivie Campiglio -. Abbiamo presenze superiori allo scorso anno, anche a gennaio, che era stato da record per la nostra località sciistica, e abbiamo buone sensazioni le prossime settimane e fino al 14 aprile si potrà divertirsi nella nostra skiarea”.

Piste innevate, con 150 chilometri a disposizione degli appassionati di sci e snowboard, collegamenti sci ai piedi da Campiglio a Folgarida-Marilleva e la cabinovia che collega Madonna di Campiglio-Pinzolo offre spettacolari scenari sulle Dolomiti di Brenta.

La skiarea offre anche opportunità di divertimento e manifestazioni di cartello: in questi giorni il grande richiamo è “Campiglio in pista” con la presentazione della nuova stagione della Ducati e la presenza dei piloti della rossa di Borgo Panigale, mentre da venerdì prossimo scatterà Mountain Mash, l’appuntamento internazionale sull’Ursus Park per gli amanti dello snowboard, pro-rider e amatori, con acrobazie, evoluzioni e salti nello Snow Park tra i più importanti a livello europeo.

di Angelo Panzeri