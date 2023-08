Soccorso alpinista al rifugio Tuckett sulle Dolomiti di Brenta

giovedì, 3 agosto 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Intervento del Soccorso Alpino al rifugio Tuckett sulle Dolomiti di Brenta per recuperare un uomo di 80 anni di Norimberga caduto in seguito a un malore.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, tuttavia, non è riuscito a raggiungere il rifugio a causa della nebbia presente in Val Rendena. Una squadra di otto operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico ha quindi raggiunto il rifugio a piedi in circa 45 minuti salendo dalla Vallesinella. Dopo aver prestato le prime cure all’infortunato, cosciente e senza traumi evidenti nonostante la caduta, i soccorritori lo hanno imbarellato e sono scesi verso valle trasportandolo a spalla con la barella portantina. In circa 55 minuti hanno raggiunto il parcheggio di Vallesinella, dove il paziente è stato affidato all’ambulanza.