Soccorsi alpinista in Presanella e base jumper sul Brento

martedì, 26 luglio 2022

Arco – Doppio intervento del Soccorso Alpino Trentino: il primo per recuperare un alpinista sul Corno Pedertich, nel gruppo Presanella, il secondo per soccorrere base jumper in Valle Sarca.

Alpinista soccorso sul Corno Pedertich

Uno scalatore di 44 anni, residente ad Arco (Trento) è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere precipitato per circa 12 metri, mentre stava affrontando da primo di cordata il primo tiro della via Diedro Nord sul Corno di Pedertich, gruppo Presanella. Nella caduta l’uomo ha sbattuto contro la roccia ed è finito alla base della parete, procurandosi un possibile trauma all’osso sacro. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata da parte dei compagni di cordata. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato sul posto insieme al medico, che ha prestato le prime cure all’infortunato. Una volta stabilizzato e imbarellato, l’uomo è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori delle Stazioni di Pinzolo e di Madonna di Campiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

Intervento di soccorso per un base jumper in Valle del Sarca

La Centrale Unica per le Emergenze 112 è stata allertata per un base jumper polacco, 33 anni, finito su una pianta ad una altezza di circa 6 metri, alla base delle Placche Zebrate del Monte Brento (Valle del Sarca), poco più a monte dell’area di atterraggio situata in località Gaggiolo, in territorio di Dro. Nell’impatto l’uomo si è procurato una sospetta frattura di un arto inferiore ed escoriazioni.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha inviato sul posto gli operatori della Stazione di Riva del Garda, tra cui vi era anche un sanitario. Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, i soccorritori sono saliti sulla pianta, fino a raggiungere l’infortunato e, dopo aver attrezzato una sosta, lo hanno calato fino a terra. L’infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e da lì trasferito a pochi metri di distanza sulla strada, dove è stato affidato all’ambulanza.