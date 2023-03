Snowboard: Red Bull Hammers with Homies, cresce l’attesa a Madonna di Campiglio

venerdì, 31 marzo 2023

Madonna di Campiglio – Un evento di snowboard unico nel suo genere, dove non prevalgono le capacità individuali ma il gioco di squadra, la creatività, lo stile e la fantasia di ogni team in gara. Tutto questo è Red Bull Hammers with Homies, l’attesa finale internazionale che è pronta a rendere incandescente l’atmosfera sulle meravigliose montagne del Trentino. La cornice dell’evento sarà Madonna di Campiglio, “La perla delle Dolomiti di Brenta”, una località da sempre molto rinomata e in grado di attrarre un vasto pubblico che va da principianti ad appassionati di freestyle, grazie a numerose strutture di livello.

Domenica 9 aprile lo spettacolare Ursus Snowpark vedrà competere tra loro 16 team provenienti da tutta Europa, in un avvincente format: per trionfare servirà infatti il giusto mix di creatività, stile e viva competizione, nel rispetto di quei valori dello snowboard delle origini, ovvero puro divertimento e sana amicizia. Dopo la Jam Session di qualifica, le migliori 8 crew verranno combinate in un pannello di KO-System e si affronteranno in un avvincente knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore di Red Bull Hammers with Homies 2023.

Il programma del weekend, che rende questo evento ancora più unico, non si limiterà solamente alla crew battle di domenica 9 aprile nell’Ursus Snowpark: è prevista infatti anche una Rail Jam la sera di sabato 8. Dopo il Rail Jam ecco uno degli appuntamenti più attesi: è previsto il dj set live di Salmo. L’artista sardo è sicuramente uno dei volti principali della scena rap italiana, di cui ha cambiato i connotati introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore, un mix di generi ancora sconosciuto in Italia. Tra i diversi record stabiliti, Salmo vanta su Spotify Italia il maggior numero di stream di un brano in un giorno e il maggior numero in una settimana: in questa fase storica dove la musica italiana cambia con incredibile rapidità, complice l’uso diffuso dei vari media, la sua musica rimane un punto fermo per il pubblico italiano. Il Red Bull Hammers with Homies è aperto a tutti: la stagione invernali sulle Dolomiti non è ancora finita.