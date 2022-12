Slalom, Coppa del Mondo: dominio del norvegese Braathen nella prima manche di Campiglio

giovedì, 22 dicembre 2022

Madonna di Campiglio (Trento) – Dominio del norvegese Lucas Braathen nella prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, avanti di 42 centesimi su Loic Meillard, 50 centesimi su Linus Strasser, 55 su Daniel Yule e 74 su Henrik Kristoffersen. Gli italiani: 13° posto per Tommaso Sala e 16° Giuliano Razzoli, mentre Alex Vinatzer ha inforcato nella seconda parte del tracciato ed è uscito.

Il norvegese Lucas Braathen ha accumulato un vantaggio consistente nella prima manche ed è l’uomo da battere nella seconda, che scatterà alle 20:45.

Il Canalone Miramonti tiene fede alla sua reputazione presentando una pista spettacolare per la prima manche della 3Tre – lo slalom notturno di Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La 69.sima edizione dell’evento di Madonna di Campiglio ha preso il via nel migliore dei modi fugando ogni dubbio dovuto alle condizioni meteo: la temperatura più alta del previsto ha chiamato ad un grosso lavoro il responsabile della pista Adriano Alimonta e il suo staff per mantenere la neve in condizioni ottimali per la grande notte di giovedì 22 dicembre.

Vincitore del primo slalom stagionale in Val d’Isere, il giovane Lucas Braathen ha fatto registrare il miglior tempo (49:30) nella prima manche grazie a una grande esibizione nella parte alta, confermando il ruolo di favoriti dei norvegesi, mentre il suo compagno di squadra Henrik Kristoffersen (già tre volte vincitore della 3Tre) si è fermato alla quinta piazza nella prima metà gara. Con indosso il pettorale 1, Loic Meillard ha ottenuto il secondo tempo (49:72, +0:42) davanti al tedesco Linus Strasser (49:80), leggermente più veloce di Daniel Yule (49:85) e dello stesso Kristoffersen (50:04).

Reduce dalla sfortunata esibizione in gigante in Alta Badia, l’azzurro Alex Vinatzer ha nuovamente inforcato ed è purtroppo uscito subito di scena nella prima discesa. Buona la prestazione degli altri due italiani nel primo gruppo: 50:35 per Tommaso Sala (nella foto © Pentaphoto), 13° di manche ma a soli 5 decimi dal podio. Segue il veterano Giuliano Razzoli in 16ma piazza con il crono di 50:65. Non hanno invece colto la qualifica Simon Maurberger (31°), Stefano Gross (32°), Tobias Kastlunger (47°) e Federico Liberatore, uscito di scena dopo il primo intermedio.

“È stata una buona prima manche, nello slalom moderno bisogna spingere a tutta, io ci ho provato e sono partito bene – ha dichiarato a caldo Sala – Ho perso invece un po’ nel settore centrale. Cercherò di dare il massimo nella seconda per recuperare e andare sul podio davanti a questo splendido pubblico”.

A questo punto lo slalom notturno sembra poter essere una partita a tre fra Norvegia, Svizzera e Germania, ma la sfida è ancora tutta da giocare: seconda manche alle 20:45 in diretta su Raisport ed Eurosport per la gioia degli spettatori a casa e della folla immancabile protagonista a Madonna di Campiglio.