Sci, slalom Coppa del Mondo a Campiglio: prima manche a Noel

venerdì, 22 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Il francese Clement Noel è in testa alla prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, avanti di 37 centesimi al norvegese Timon Haugan e allo svizzero Loic Meillard. In quarta posizione il bulgaro Popov e in quinta lo svizzero Yule. Gli gli azzurri rimangono fuori dalla top 10: Alex Vinatzer (13°) a poco meno di un secondo di distacco da Noel, mentre l’altro italiano è Stefano Gross in 28esima posizione, mentre Tommaso Sala il primo a scendere è fuori dei trenta che scenderanno nella seconda manche.

Il Canalone Miramonti (foto © Pentaphoto) tiene fede alla sua reputazione presentando una pista spettacolare per la prima manche della 3Tre – lo slalom notturno di Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La 70esima edizione dell’evento di Madonna di Campiglio ha preso il via nel migliore dei modi con il pubblico delle grandi occasioni, oltre 10mila appassionati sono giunti per assistere alla spettacolare gara.

RISULTATI

La 70.ma 3Tre di Madonna di Campiglio ha appena vissuto il primo atto dello slalom notturno, salutato nella serata di venerdì 22 Dicembre dal calore di un grande pubblico sul catino del Canalone Miramonti.

A domare una pista perfetta è stato il francese Clement Noel, campione olimpico di specialità, il migliore nel generare velocità sul tracciato ritmico disegnato dal tecnico svedese Enocson, e capace di superare anche un errore su un’insidiosa porta lunga al termine del muro, che ha messo in difficoltà più di un atleta.

Due atleti ex-aequo si trovano alle spalle del francese: il sorprendente norvegese Haugan e lo svizzero Meillard, partito con il pettorale numero 1, entrambi a 37 centesimi dal francese. Quarto posto per il brillantissimo bulgaro Popov (+0.42), quinto a 47 centesimi lo svizzero Yule, che andrà a caccia del quarto successo alla 3Tre nella seconda manche disegnata dal suo tecnico, l’italiano Matteo Joris.

Solo dodicesimo l’altro plurivincitore della 3Tre, il norvegese Kristoffersen (+0.87), davanti ad Alex Vinatzer con 91 centesimi di ritardo, migliore degli azzurri in una manche, viceversa, avara di soddisfazioni per gli atleti di casa.

L’atleta altoatesino aveva scaldato il pubblico con una partenza al fulmicotone, facendo segnare i migliori intertempi nei primi due settori: “Sono partito bene, avevo buone sensazioni ma volevo andare troppo forte. Ho commesso un errore sulla lunga a fine muro, senza il quale probabilmente sarei stato attorno ai cinque decimi di distacco, in scia ai primissimi. La tracciatura era abbastanza lineare, ma il manto nevoso è in condizioni eccellenti: lo spazio per recuperare c’è.”

Oltre a Vinatzer, solo un altro azzurro è riuscito a qualificarsi per la seconda manche: è il trentino Stefano Gross, che ha strappato il trentesimo tempo a 1.94, e sarà il primo ad uscire dal cancelletto per la seconda manche alle 20:45. Trenta atleti in meno di due secondi di distacco confermano, peraltro, le eccellenti condizioni del manto nevoso preparato dal team guidato da Adriano Alimonta, che ha permesso anche ad atleti con numeri alti di giocarsi appieno le proprie carte.

Tutto sarà quindi ancora in gioco nella seconda discesa, con Noel accreditato di un vantaggio importante, ma non certo decisivo, soprattutto in slalom. D’altra parte, brucia ancora al francese il ricordo della 3Tre 2021, quando l’uscita all’ultima porta fece sfumare un successo che sembrava ampiamente in cassaforte.