Slalom Allievi, Campionati Italiani a Ponte di Legno: successo di Loranzi e Lustrissy

martedì, 21 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Assegnate le medaglie nello Slalom Allievi nella seconda giornata dei Campionati Italiani Children 2023 a Ponte di Legno (Brescia), organizzati dallo Sci Club Ponte di Legno.

Il campo gara della Casola Nera a Ponte di Legno dove si effettuano le gare tecniche di slalom e gigante, oggi ha visto assegnare i titoli della Categoria Allievi maschile e femminile in Slalom Speciale (i podi foto © Ones Media House).

Condizioni primaverili estreme per il caldo eccessivo ma gli uomini della Sit (Società impianti turistici), e dell’Organizzazione Pontedilegno Tonale, Sci Club Pontedilegno, hanno messo in campo tutta la loro professionalità.

In campo maschile lo slalom vinto da Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio che con un’ottima seconda manche ha recuperato 2 posizioni. Seconda posizione per il portacolori dello Sci Club Livata Edoardo Lallini davanti a Giovanni Triboldi, atleta del Brixia Sci rappresentante Alpi Centrali e Fisi Brescia.

Fisi Brescia, il suo presidente Oliviero Valzelli e tutto il Consiglio, si congratulano con Giovanni Triboldi del Brixia che nella seconda giornata dei Campionati Italiani Children a Pontedilegno Tonale, ha conquistato una super medaglia di bronzo in slalom speciale Allievi.

“Tribo” come viene chiamato è stato bravissimo a conquistare una 5a posizione in una prima manche da trincea e poi nella seconda ha recuperato 2 posizioni che gli sono valse il podio. Grande emozione al traguardo per la sua prima medaglia agli Italiani assieme al suo coach Cristiano Bragadina ed a tutto lo staff del Brixia Sci.

In campo femminile si laurea campionessa italiana slalom Allieve Anais Lustrissy dello Sci Club Crammont con largo distacco davanti a Nicole Giaquinto tesserata per l’Orezzo ma da mesi allenata dallo Skiing di Brescia, bravissima a recuperare due posizioni. Terza posizione e bronzo per Dorotea Mobiglia dello Ski Team Fassa.

Domani ci sarà la gara di SuperG a Temù per i Ragazzi e Skicross per gli Allievi in Tonale