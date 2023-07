Skyrace: il trentino Cesare Maestri trionfa al Giir di Mont

lunedì, 31 luglio 2023

Premana (Lecco) – Cesare Maestri quattro volte campione tricolore assoluto di corsa in montagna fa sua la classica prova di SkyRunning. Grande prova da parte dell’atleta delle Giudicarie quattro volte campione tricolore assoluto di corsa in montagna che a Premana (Lecco) fa sua la classicissima prova di SkyRunning.

Cesare Maestri ha vinto il Giir di Mont 2023, la mitica skyrace tra gli alpeggi di Premana giunta alla 29esima edizione. Alla sua prima volta sui sentieri dell’Alta Valvarrone il campione trentino, che ha confermato la sua partecipazione agli organizzatori solamente nella tarda serata di venerdì, sfoggia una prestazione super e si aggiudica la gara in 3h20’10”.

Secondo Cristian Minoggio, sorpassato durante la terza, ultima e più dura salita della gara ma capace di un grandissimo recupero nell’ultima discesa da Deleguaggio per chiudere secondo solo dopo 22” con 3h20’32”.

Grandissima prestazione anche per il padrone di casa Mattia Gianola che, dopo essere partito, è rimasto sempre nei pressi del suo compagno di squadra in Dinamo Running Team tra le prime cinque posizioni e che torna terzo sul podio in 3h 25’08” ribadendo con lui la configurazione vincente della scorsa edizione.

Emozionante anche la classica 32 km femminile con la iniziale inaspettata defezione della detentrice del titolo Elisa Desco a causa di un problema dell’ultimo minuto alla caviglia.

La gara si è svolta in maniera comunque più equilibrata e ha visto Lucy Wambui Murigi con i colori dell’Atletica Saluzzo, vincere tra le incitazioni del consueto caloroso e folto pubblico.

La keniota è rimasta sempre alla testa dalla partenza con Martina Valmassoi seconda e a distanza ravvicinata in tutta la prima parte, mentre invece ha preso più distanza a partire dal GPM a Larecc, dove è arrivata sola in vetta e ha dominato fino alla fine arrivando al traguardo in 4h02’56”, Valmassoi seconda con 4h10’06” , terza sul podio con quasi 10’ di distacco da lei e diciotto dalla pantera keniana la romena Ingrid Mutter (Team Scarpa) con4 h20’59”.