Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta: le novità della stagione invernale

domenica, 5 novembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Il comprensorio sciistico più grande del Trentino è pronto a ripartire per la nuova stagione invernale 2023-2024: impianti aperti dal 18 novembre. Con l’abbassarsi delle temperature, torna la voglia di infilarsi scarponi e sci ai piedi, di lasciarsi andare a discese emozionanti con il vento sulla faccia e di assaporare la magia dei profili delle montagne ben imbiancate. Manca poco e poi la stagione dello sci ripartirà alla grande: la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena è pronta ad accogliere le migliaia di sciatori italiani e stranieri che desiderano divertirsi sugli oltre 150 chilometri di piste collegate sci ai piedi fruibili con unico skipass (foto © Claudio Lanzafame).

APERTURE IMPIANTI – Si scaldano i motori delle tre società impiantistiche del comprensorio più ampio del Trentino – Funivie Folgarida Marilleva, Funivie Madonna di Campiglio e Funivie Pinzolo – e fervono i preparativi in vista della prossima apertura degli impianti di risalita. Le date sono già fissate e, auspicando in un meteo favorevole con temperature in linea con il periodo, si potrà tornare a sciare sui tracciati della SkiArea già nel weekend del 18 e 19 novembre con un interessante anticipo di stagione in zona Madonna di Campiglio. La SkiArea aprirà poi continuativamente dal 25 novembre per poi diventare fruibile per intero a partire dal 2 dicembre con Folgarida Marilleva e Pinzolo.

LE NOVITA’ DELLA SKIAREA – La stagione invernale 2023-2024 sembra già promettere bene grazie a diverse e interessanti novità, come il restyling completo della nuova telecabina, delle stazioni di partenza e arrivo e del rifugio Doss del Sabion, in zona Pinzolo, e a un ulteriore importante riconoscimento ricevuto proprio in questi giorni dalle località della SkiArea. Anche quest’anno, infatti, “Skipass Panorama Turismo”, l’osservatorio italiano del turismo montano di Skipass, la più importante fiera sul turismo e sport invernali che si è svolta dal 27 al 29 ottobre 2023 a ModenaFiere, ha decretato Madonna di Campiglio quale regina delle nevi. Per l’inverno 2023-2024 la Perla delle Dolomiti si conferma essere al primo posto della classifica generale delle prime 25 destinazioni più ambite con un punteggio pari a 4.525 voti, posizionandosi prima di Cortina d’Ampezzo (3.510 voti) e Livigno (3.499 voti). Un altro ottimo riconoscimento va a Folgarida Marilleva, che anche quest’anno è si è distinta, grazie alla presenza dei tre Family Park Folgarida, Daolasa e Marilleva, come la località più family friendly.

Insomma, risultati importanti che non solo raccolgono l’apprezzamento dei tanti sciatori che ogni anno frequentano il comprensorio sciistico, ma che gratificano il grande impegno profuso dalla SkiArea per qualificare sempre di più i servizi e la propria offerta di vacanza. Impegno che si traduce in costanti e importanti investimenti anche per il miglioramento delle strutture della SkiArea a servizio del sistema di innevamento programmato al fine di garantire piste sempre ben innevate fin dall’inizio stagione. Da quest’inverno, ad esempio, entra in funzione a pieno regime il bacino di accumulo di lago Val Mastellina, a servizio della area di Folgarida Marilleva, che si affianca al Lago Montagnoli e Lago di Grual al Doss del Sabion: insieme i tre invasi assicurano, in presenza del freddo necessario, l’innevamento di tutte le piste della SkiArea. Neve, panorami mozzafiato e servizi sempre più mirati sulle esigenze degli sciatori, ma non solo.

GRANDI EMOZIONI – La SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è anche sinonimo di grandi emozioni sportive con una 3-Tre che il 22 dicembre festeggia la sua 70esima edizione e la prima volta in Trentino della Coppa del mondo di Telemark, che sabato 16 e domenica 17 dicembre regala a Pinzolo due importanti tappe della competizione.

PREZZI DINAMICI – E allora non resta che programmare fin d’ora la propria vacanza sulla neve approfittando della formula vantaggiosa dei prezzi dinamici. Come accade per i biglietti degli aerei, nella SkiArea trentina il costo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero, infatti, è variabile in base alla stagionalità, all’utilizzo e al momento dell’acquisto del ticket. Se si acquista in anticipo e online sul sito SKI.it, lo skipass avrà un prezzo scontato fino al 20% rispetto al ticket comprato in biglietteria il giorno stesso dell’utilizzo. Inoltre con Starpass, il primo stagionale Pay Per Use, si potrà accede direttamente alle piste e a fine giornata sarà addebitata la miglior tariffa. Una volta raggiunta o superata la prima soglia di spesa, a partire dalle sciate successive sarà applicato automaticamente lo sconto dell’80%. Continuando a sciare e raggiungendo il secondo traguardo si potrà sciare gratis. Starpass è valido in tutte le stazioni sciistiche della SkiArea: Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Pejo.