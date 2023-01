Settimane bianche e gare nazionali a Pinzolo, Serafini: “Buone indicazioni per la seconda parte della stagione”

martedì, 17 gennaio 2023

Pinzolo (Trento) – Settimane bianche e gare agonistiche a livello nazionale a Pinzolo (Trento). La stagione invernale prosegue alla grande nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta e forte è l’attrazione di divertirsi sulle piste perfettamente innevate di Pinzolo, Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva.

“La prima parte della stagione – spiega il presidente di Funivie Pinzolo, Roberto Serafini (nel video) – è andata bene, ora sono iniziate le settimane bianche e sono in arrivo due appuntamenti agonistici a livello nazionale, legate al volontariato”. Le due manifestazioni di carattere nazionale: il primo è il 24esimo Campionato trasporto infermi che prenderà avvio nel prossimo weekend e vedrà presenze da tutta Italia, mentre il secondo evento sarà il Campionato dei vigili del fuoco in programma da fine febbraio al 5 marzo.

VIDEO



Pinzolo ha registrato importanti numeri in termini di passaggi sulle piste anche dopo il periodo natalizio e in queste settimane sono gli stranieri a farla da padroni. “Sulla base delle prenotazioni sia di turisti italiani che stranieri – aggiunge Roberto Serafini – abbiamo buone indicazioni e siamo fiduciosi sul proseguimento della stagione”. Per chi proviene dal Garda e dalla Lombardia, Pinzolo è la stazione di partenza della SkiArea Dolomiti di Brenta, oltre ad essere utilizzata dagli sci club per gli allenamenti e le gare.

Funivie Pinzolo ha grande attenzione al tema ambiente e sostenibilità: dopo la certificazione ambientale ottenuta per la prima volta nel 2004 e rinnovata fino al 2025, la società ha ottenuto una certificazione di sostenibilità integrata “SI Rating” livello Start con il punteggio del 60% che punta alla neutralità carbonica da un lato riducendo e dall’altro compensando le proprie emissioni di CO₂. “Il percorso intrapreso è un patto con l’ambiente che ci circonda – conclude Roberto Serafini -. Come azienda abbiamo deciso di contribuire in forma attiva, così da consegnare alle future generazioni una legacy migliore”

Le informazioni relative agli skipass sono reperibili sul sito della SkiArea: www.ski.it.

di An. Pa.