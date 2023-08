Sentinelle di pietra: doppio appuntamento al Forte Corno e Cadine. Il programma

giovedì, 24 agosto 2023

Valdaone (Trento) – Nuovo weekend nei forti del Trentino con le “Sentinelle di pietra”. Sabato 26 e domenica 27 agosto la rassegna vedrà protagonista la compagnia Miscele d’Aria Factory con un doppio appuntamento: il sabato porteranno a Forte Corno (Valdaone) il loro “Fragili Forti”, mentre il giorno successivo lo stesso spettacolo sarà di scena a Forte Cadine (Trento).

Quarto weekend in compagnia delle “Sentinelle di pietra”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento – Servizio Attività e produzione culturale -, dalla Fondazione Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara e il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Si tratta di un ricco calendario di appuntamenti formato da ben sei proposte di spettacoli, a ingresso libero, realizzati da compagnie e artisti del territorio trentino (I Teatri Soffiati, Miscele d’aria Factory, Rifiuti Speciali, Chiara Turrini e Beatrice Scartezzini e Il Teatro delle Quisquilie), che fino a domenica 10 settembre si alterneranno lungo 15 forti del Trentino tra musica, teatro e reading per ogni genere di pubblico. Una imperdibile occasione per trascorrere un momento all’insegna del divertimento, della riflessione e della spensieratezza, emozionandosi di nuovo attraverso i racconti della storia, circondati dalla bellezza della natura.

Filo conduttore delle proposte sarà il richiamo simbolico al Memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra, istituito come sito commemorativo con legge provinciale nel 2017. Un progetto dalla forte valenza simbolica per la comunità trentina poiché, ricostruendo i nomi di tutti i caduti militari del primo conflitto mondiale, rappresenta un’operazione di riappropriazione e restituzione di una memoria che, altrimenti, avrebbe rischiato di scivolare nell’oblio.

Il nuovo fine settimana in programma verrà animato dal collettivo artistico Miscele d’Aria Factory e dal loro spettacolo “Fragili forti”, uomini con nome e cognome, per non dimenticare, un percorso immersivo-emozionale dedicato ai caduti della prima guerra mondiale: sabato 26 agosto sarà in scena a Forte Corno (Valdaone), mentre domenica 27 agosto farà tappa a Forte Cadine (Trento). In entrambe le giornate, inizio alle ore 15.30.

Tratto dallo spettacolo di Miscele d’Aria Factory l’Angelo del Soldato, Fragili Forti è dedicato a tutti i caduti del primo conflitto mondiale ed a tutti quelli che, ancora oggi, sono coinvolti nella folle macchina di morte che è la guerra. Con delle cuffie wireless per gli ascolti, il pubblico verrà condotto nei Forti in un itinerario di emozioni dove suoni, parole e musica cercano di raccontare e rievocare le paure e lo smarrimento dei soldati poco prima della battaglia.

Informazioni

Per partecipare agli eventi (tutti a ingresso libero) è gradita la prenotazione. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952.