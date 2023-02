Scia al buio e cade sulle piste di Madonna di Campiglio: multato

venerdì, 24 febbraio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Sciatore si concede ultima discesa dopo la chiusura delle piste, multato dai carabinieri. Proseguono i controlli dei carabinieri impiegati nel servizio di vigilanza delle piste di Madonna di Campiglio e Pinzolo (Trento), talvolta anche oltre l’orario di apertura al pubblico dei comprensori, finalizzati a garantire la sicurezza degli sciatori, limitando i comportamenti imprudenti e scorretti.

Numerosi sono stati i servizi dopo l’orario di chiusura nei due comprensori sciistici, nel momento in cui i mezzi per la fresatura e battitura delle piste entrano in azione, e diventa altamente rischioso impegnare le piste con gli sci.

In particolare, nei giorni scorsi, i carabinieri sciatori della Stazione di Madonna di Campiglio hanno sanzionato uno sciatore belga che, nonostante i tracciati fossero chiusi e vi fossero già i gatti delle nevi impegnati nella preparazione delle piste, ha deciso di concedersi un’ultima solitaria discesa con rischio di imbattersi con i verricelli, che possono trovarsi nel percorso da monte a valle.

Infatti, lo sciatore, scendendo al buio e non vedendo il cavo in tensione ad altezza di circa un metro dal suolo, lo ha urtato violentemente cadendo a terra e perdendo gli sci. Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze.

Lo sciatore è stato sanzionato dai carabinieri di Madonna di Campiglio, in base alle regole dettate dalla nuova normativa in vigore.

La discesa delle piste oltre l’orario di apertura, in orario notturno, rappresenta un pericolo perché non è immediato il soccorso in caso di sinistro, ma soprattutto perché lo sciatore può incappare, come è accaduto, nei mezzi meccanici dedicati alla battitura del tracciato.

Ulteriori attività di controllo sono state organizzate anche per il comprensorio di “Pinzolo – Doss del Sabion”.

Per la sicurezza delle piste, rimane però fondamentale, da parte dei numerosi sciatori che giornalmente le impegnano, il rispetto delle regole.

di Ch. Pa.