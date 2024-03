Sci alpino, ultime gare a Folgaria, Lavarone, Pampeago e Campiglio

sabato, 30 marzo 2024

Folgaria (Trento) – Non è ancora conclusa la stagione agonistica per il Comitato Trentino della Fisi.

Il calendario gare prevede ancora tre appuntamenti di caratura nazionale o internazionale, fra i quali anche l’assegnazione dell’ultima ora dei campionati italiani giovani femminili di sci alpino che andranno in scena venerdì 5 e sabato 6 aprile sulla pista Agnello di Pampeago. La due giorni tricolore sarà organizzata dall’Unione sportiva Cornacci di Tesero e vedrà sfidarsi prima in uno slalom gigante e successivamente in uno slalom speciale, recuperando le competizioni tricolori inizialmente assegnate a Corno alle Scale, quindi spostate a Madesimo ed infine assegnate a Pampeago, a dimostrazione che il Trentino è sempre una garanzia del punto di vista organizzativo.

Le due sfide fiemmesi saranno anticipate lunedì di Pasquetta 1° aprile e il giorno successivo martedì 2 aprile da due gare Fis maschili e femminili, con in cabina di regia la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra. Il gigante si svolgerà sulla pista Salizzona a Fondo Grande di Folgaria, mentre lo slalom andrà in scena sul tracciato di Malga Rivetta a Lavarone.

La stagione, come è spesso accaduto in passato, avrà poi il suo epilogo a Madonna di Campiglio con un gigante e uno speciale Fis sia maschile che femminile, organizzato dallo Sporting Campiglio sulla pista Croda Rossa sul versante del Grostè.

Nel dettaglio l’elenco dei prossimi appuntamenti di sci alpino in Trentino:

Lunedì 1 aprile: a Folgaria Slalom Gigante Fis M/F – Ski Team Alpe Cimbra

Martedì 2 aprile: a Lavarone Slalom Speciale Fis M/F – Ski Team Alpe Cimbra

Venerdì 5 aprile: a Pampeago Gigante C. Italiani Giovani F– Us Cornacci

Sabato 6 aprile: a Pampeago Speciale C. Italiani Giovani F – Us Cornacci

Giovedì 11 aprile: a Campiglio Slalom Gigante Fis M/F – Sporting Campiglio

Venerdì 12 aprile: a Campiglio Slalom Speciale Fis M/F – Sporting Campiglio