Sci, Coppa del Mondo: sulla 3Tre di Campiglio è Yule contro Kristoffersen

Madonna di Campiglio (Trento) – “Voglio vincere una quarta volta a Madonna di Campiglio”. Parole che suonano come un avvertimento, quelle pronunciate da Henrik Kristoffersen. Agli avversari che ambiscono a detronizzarlo e a quella ristretta élite di campioni capaci di conquistare in tre occasioni la 3Tre, il grande Alberto Tomba ma soprattutto Daniel Yule, campione in carica della classica trentina e uno dei favoriti il prossimo 22 dicembre in occasione della 70sima edizione dello slalom notturno di Coppa del Mondo.

Ingemar Stenmark, con cinque affermazioni in slalom a Madonna di Campiglio, guarda ancora tutti dall’alto, ma tra i protagonisti dei pali snodati c’è chi osa sognare l’aggancio alla leggenda svedese.

“Amo questa gara, adoro le gare notturne. Il pubblico è sempre numeroso e inoltre nel caso di Madonna di Campiglio la località e l’atmosfera pre-natalizia la rendono una delle mie gare preferite”, ha raccontato Kristoffersen, vincitore alla 3Tre nelle edizioni 2015, 2016 e 2020, e secondo dietro a Yule lo scorso anno.

Quello tra lo svizzero Yule e il Canalone Miramonti è invece un legame complesso da descrivere a parole. Un amore sbocciato una prima volta, un po’ a sorpresa, nel 2017, per poi ritornare d’attualità nel 2018 e nel 2022. “Mi è difficile spiegare perché abbia avuto così tanto successo a Campiglio”, ha ammesso il 30enne di Martigny. – “Credo si tratti di un pendio difficile: non c’è una curva uguale all’altra e gli organizzatori fanno sempre un lavoro incredibile sul manto nevoso. A me piacciono le piste impegnative”.

Alle spalle di Yule e Kristoffersen, una lista molto lunga di contendenti si sta mettendo in luce nelle prime recite di Coppa del Mondo, in una stagione che si preannuncia molto incerta. Primo della lista il funambolico austriaco Manuel Feller, vincitore nel primo slalom della stagione a Gurgl. Alle loro spalle anche il francese Clément Noël, l’azzurro Alex Vinatzer e gli altri assi di Svizzera e Norvegia, da Ramon Zenhaeusern e Loïc Meillard ad Alexander Steen Olsen ed Atle Lie McGrath, sognano un acuto sul Canalone Miramonti, assieme a uno slalomista che conosce già la ricetta del successo a Campiglio, il vincitore dell’edizione 2021 Sebastian Foss-Solevåg.

Il programma della 3Tre prevede per la giornata della vigilia di giovedì 21 dicembre musica e intrattenimento in Piazza Sissi a partire dalle 17, seguito dal tradizionale sorteggio dei pettorali alle 18.30 e dal Meet&Greet con gli atleti UYN, partner di 3Tre Campiglio, in piazza Brenta Alta.

Venerdì 22 dicembre, lo spettacolo con la 70esima edizione della 3Tre inizierà alle 17:45 con la prima manche dello slalom, seguita dalla seconda discesa alle 20.45 e da una serata all’insegna di musica e intrattenimento nella centrale Piazza Sissi. I biglietti per l’evento sono invece disponibili sul sito 3trecampiglio.it