Sanità: Fabrizio Cont guiderà l’Ortopedia dell’ospedale di Tione

lunedì, 4 marzo 2024

Trento – Fabrizio Cont è il nuovo direttore dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Tione. L’incarico avrà una durata di cinque anni, a partire dal 1° aprile. Il neo primario è cresciuto professionalmente all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e in particolare all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.

“Prosegue il nostro impegno per garantire ai reparti degli ospedali trentini guide di comprovata esperienza e professionalità – ha commentato il direttore generale di Apss Antonio Ferro – La nomina del dottor Cont è una garanzia di continuità con l’ottimo lavoro svolto a Tione dal dottor Antonio Musetti, che ringrazio per aver guidato come facente funzioni il reparto di ortopedia con grande passione e professionalità, in un momento cruciale come quello dell’istituzione della nuova struttura complessa. Ora il dottor Musetti proseguirà il suo impegno nell’ambito dell’ortopedia guidando la rete trauma provinciale, fino alla data prevista per il suo pensionamento”.

Fabrizio Cont è nato a Rovereto il 18 aprile del 1977. Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Verona nel 2004 e ha ottenuto la specializzazione in ortopedia e traumatologia nel 2009 all’Università degli Studi di Udine. Ha maturato quasi 14 anni di esperienza nel settore ortopedico, lavorando principalmente nelle strutture ospedaliere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con ruoli di crescente responsabilità. Nel 2016 gli è stato conferito l’incarico di alta specializzazione in “Chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio” e da febbraio 2021 è titolare della struttura semplice “Gestione attività ortopedica” all’ospedale di Rovereto e Arco. Il dottor Cont ha eseguito nella sua carriera più di 3650 interventi chirurgici ortopedici come primo operatore (sia chirurgia aperta, sia artroscopica). Ha partecipato come relatore a numerosi congressi e corsi pratici in ambito traumatologico e ortopedico ed è stato in diverse occasioni responsabile scientifico.