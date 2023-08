Primo bilancio dell’estate a Campiglio, Felicetti: “Le iniziative proposte apprezzate dai turisti”

sabato, 19 agosto 2023

Madonna di Campiglio – Una stagione in linea con il 2019; ci sono le condizioni per un prolungamento della stagione estiva fino al termine di settembre, grazie agli appuntamenti che saranno proposti nelle prossime settimane.

STAGIONE ESTIVA – Passato il Ferragosto abbiamo fatto il punto con il direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio, Bruno Felicetti. Le quattro cabinovie aperte – Grosté e Spinale da un lato, Pradalago e 5 Laghi dall’altro versante – offrono a turisti ed escursionisti opportunità per salite in quota e trascorrere giornate a stretto contatto con la natura e rimarranno aperte anche a settembre.

VIDEO



“I passaggi che finora abbiamo registrato – spiega Bruno Felicetti (nel video) – sono in linea con il 2019, l’ultima estate pre-Covid e molto apprezzate dai turisti sono due iniziative che abbiamo proposto in questa stagione: la prima è “Spinale Golden Hour”, con apertura per tre venerdì di agosto della cabinovia Spinale fino alle 20:30, anziché la chiusura tradizionale delle 17:30 e la possibilità di trascorrere in vetta e ammirare il tramonto dalla cima dello Spinale, la seconda è rappresentata dall’osservatorio astronomico a Pradalago, raggiungibile con la cabinovia, che offre un colpo d’occhio eccezionale a 180 gradi sul Sasso Rosso e Dolomiti di Brenta, Madonna di Campiglio e Doss del Sabion”. “A livello di eventi – conclude Felicetti – nelle prossime settimane avremo, in collaborazione con l’Apt, il grande evento I Suoni delle Dolomiti, quattro concerti in quota articolati dal 30 agosto al 1° ottobre, quando a Camp Centener ci sarà il gran finale del festival con la canzone d’autore dell’artista Carmen Consoli”.

APERTURA IMPIANTI DI RISALITA – Madonna di Campiglio offre tante possibilità di divertimento e benessere con le cabinovie 5 Laghi e Spinale attive fino al 17 settembre, la cabinovia Grostè proseguirà fino al 24 settembre tutti i giorni e la Pradalago sarà aperta altri tre weekend (30 settembre-1 ottobre, 7-8 ottobre, 14-15 ottobre) (foto © P.Bisti)

CONCERTI I SUONI DELLE DOLOMITI – La rassegna prevede concerti a Madonna di Campiglio quattro appuntamenti – tutti a mezzogiorno – molto differenti tra loro, dedicati alla musica d’autore, il cantautorato, il repertorio classico e il teatro musicale.

Il 30 agosto, sul finire dell’estate, sarà la pianista e cantante Frida Bollani Magoni, a incantare il pubblico di malga Brenta Bassa: giovanissima figlia d’arte, talento cristallino, si è già esibita sui principali palcoscenici italiani. Il 22 settembre, a malga Vallesinella Alta, si esibirà Sergey Malov, virtuoso dell’arco, suona violino, viola e violoncello, anche nelle varianti del violino barocco e del violoncello da spalla.

Una settimana dopo, il 30 settembre, appuntamento a Pradalago per scoprire il progetto speciale della Banda Osiris e l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda, che portano in scena una giocosa versione di Pierino e il lupo. Infine, domenica 1 ottobre, a Camp Centener, la canzone d’autore con protagonista Carmen Consoli.

di Angelo Panzeri