Presenze record nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Felicetti: “Pronti per la Coppa del Mondo”

martedì, 12 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – La neve con un colpo d’occhio eccezionale sulle Dolomiti di Brenta e l’intera skiarea aperta hanno fatto da richiamo nel lungo ponte di Sant’Ambrogio e Immacolata. I numeri e gli ingressi alle piste sono stati da record, le presenze turistiche negli alberghi e nelle strutture ricettive superiori del 20% rispetto al medesimo periodo di un anno fa. Un inizio di stagione con i fiocchi all’insegna del divertimento a Madonna di Campiglio, perla della Skiarea Dolomiti di Brenta. Le piste perfettamente innevate e i collegamenti con Pinzolo e Folgarida-Marilleva sono state occasioni uniche di divertimenti per sciatori e turisti.

“E’ stato un ottimo inizio di stagione dove i turisti si sono divertiti e sono tornati nella nostra skiarea che offre grandi opportunità di divertimento – commenta Bruno Felicetti (nel video), general manager di Funivie Madonna di Campiglio –. Adesso siamo proiettati sul grande appuntamento di Coppa del Mondo con la 3Tre che il 22 dicembre taglierà il traguardo delle 70edizioni”. “La 3Tre è un grande evento – aggiunge Felicetti – e quest’anno sarà festeggiata in modo speciale, favorita anche dal calendario: il 22 dicembre cade di venerdì e sarà un’opportunità per gli appassionati, sciatori e non, di trascorrere il weekend nella nostra località”. La gara di Coppa del Mondo attira l’attenzione di appassionati, giovani e sci club e migliaia di persone assistono con entusiasmo alle discese dei campioni, pronti a sostenere gli azzurri.

Lo sguardo è alle imminenti festività di Natale e Capodanno con la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta che va verso il tutto esaurito. “La stagione – conclude Felicetti – proseguirà con le settimane bianche, con buone prenotazioni sia da parte degli stranieri che italiani e altri importanti eventi sportivi e di divertimento si alterneranno fino al 14 aprile”.

di Angelo Panzeri