giovedì, 24 agosto 2023

Madonna di Campiglio – Premiati gli ospiti. La famiglia Cugnasca, da 100 anni in vacanza a Campiglio. Nella località turistica si è svolto il consueto annuale appuntamento con il premio “Ospite affezionato” ideato dai comuni di Pinzolo e Tre Ville, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, per premiare gli ospiti di lungo corso della destinazione. Categoria, quest’ultima, alla quale appartengono tutti coloro che soggiornano in hotel, altre strutture, appartamenti in affitto o seconde case di proprietà da almeno cinquant’anni. Mezzo secolo di frequentazione è un tempo considerevole che certifica un amore duraturo per la montagna, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Sant’Antonio di Mavignola.

GIGLIO DI SAN GIOVANNI – In questa edizione dell’assegnazione del “Giglio di San Giovanni”, opera di Mastro 7, è stata premiata anche la numerosa famiglia Cugnasca che soggiorna a Madonna di Campiglio da cento anni.

La cerimonia di consegna del Premio, nell’edizione del 2023, si è svolta presso il “Giardino di Campiglio”, un angolo suggestivo e tranquillo con vista sul laghetto, in territorio di Tre Ville.

Presente un’ampia rappresentanza istituzionale con il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, il vicesindaco di Tre Ville Andrea Fedrizzi, l’assessore provincia al turismo Roberto Failoni, il presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Tullio Serafini e numerosi consiglieri e assessori comunali.

PREMIATI 2023 – I premiati 2023 con il giglio dell’“Ospite affezionato”: Stefano, Enrico e Michele Bazzi presentati da Gianni Bazzi, Giancarla Cantelli presentata da Bruna Cunaccia, famiglia Cugnasca presentata da Piergiorgio Collini, Elena e Paola Gatti presentate dal Comune di Tre Ville, Daniele e David Quilleri, Ambra Quilleri e Fausto Petteni presentati da Jalla Detassis, Marilena Sgaroni e Giancarlo Silva presentati da Renza Cestari, Mario Stegagno presentato da Mario Zanon, Emiliano Bosisio, Gabriella Filippini presentata da Alberto Pesce, Gianni e Fabio Granata, Riccardo Tizzoni e Michela Folci presentati da Silvia Canger, Simonetta Mininni e Marina Molteni presentate da Rosetta Del Bo’, Carlo e Rosanna Sangalli presentati da Cristina Macchi Lorenzi, Graziella Locatelli presentata da Raffaele Piazzola Roberto Villani ed Elda Cavalli presentati da Matteo Bonapace.