Porte di Rendena: tre piazzole di interscambio su via Piana in Val San Valentino

venerdì, 2 febbraio 2024

Porte di Rendena (Trento) – Sfruttando la consueta ordinanza di chiusura invernale del traffico, già in vigore dal 20 novembre, il Comune di Porte di Rendena ha avviato, la scorsa settimana, il cantiere per realizzare tre piazzole di scambio lungo la strada montana denominata “Via piana”, tra le località Spiazoi e Pont da la Sega.

La strada è la principale via di accesso alla Val San Valentino, ricca di baite e meta di molti escursionisti soprattutto in estate, anche se non manca chi vi passeggia anche in inverno. Soprattutto a tali camminatori, il Comune raccomanda prudenza nei pressi dei cantieri e di seguire le indicazioni dei cartelli ed eventualmente degli uomini al lavoro.

A livello tecnico, le piazzole vengono realizzate con sbancamenti e posa di scogliere di sostegno dal lato verso monte. L’intento è quello di arrivare pronti per la primavera, permettendo così ai veicoli di circolare in maniera molto più agevole rispetto al passato e di evitare ingorghi e lunghe retromarce.