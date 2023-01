Porte di Rendena, nuovo acquedotto in Val San Valentino

giovedì, 5 gennaio 2023

Porte di Rendena – La giunta comunale di Porte di Rendena ha approvato il progetto preliminare per realizzare un nuovo ramale di acquedotto a servizio delle località comprese tra Ponte Gorck e Stavel (comune catastale di Javrè). Il documento prevede una spesa di 235 mila Euro, di cui 159 mila per lavori e 76 mila per somme a disposizione.

Il sindaco Enrico Pellegrini entra nel dettaglio: “Parliamo della zona montana, della Val San Valentino. Questa nuova struttura ha una doppia valenza. La prima è portare acqua alla trentina di baite presenti, la seconda è dare una garanzia di sicurezza antincendio, visto che in quell’area, al momento, non c’è una possibilità di approvvigionamento per gli eventuali interventi dei Vigili del fuoco. La strada di accesso è stretta e difficilmente i mezzi pesanti, come le autobotti, potrebbero raggiungere efficacemente la zona. Non scordiamo, inoltre, che veniamo da un periodo di particolare siccità e si deve dunque ragionare anche in termini di potenziali carenze e di ottimizzazione dell’uso dell’acqua: è quindi ancora più opportuno poter contare su un ramale nuovo ed efficiente. Il progetto preliminare è stato affidato a Geas, la nostra società partecipata e, sulla base di questo elaborato, ci attiveremo per chiedere un contributo finanziario della Provincia“.