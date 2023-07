Pinzolo, statale 239: assegnati i lavori sul ponte Nambrone

venerdì, 7 luglio 2023

Pinzolo (Trento) – Ponte Nambrone, assegnati i lavori per una delle opere previste nel territorio della Val Rendena. E’ stata affidata con procedura ad invito la ristrutturazione del Ponte Nambrone, per 976.000 euro di importo a base di gara, alla S.T.E. Costruzioni Generali srl con sede a Moena (Trento).

L’intervento, gestito dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, è finanziato dalla Comunità delle Giudicarie con un’integrazione di fondi della Provincia, nell’ambito di una programmazione delle opere di ambito definita con gli enti territoriali, oltre alla Comunità di valle i Comuni interessati, Pinzolo e Carisolo. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 340 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione e ampliamento dell’attuale ponte sulla statale 239 di Campiglio, con la sistemazione anche delle aree in prossimità dell’impalcato. Tra gli obiettivi l’allargamento della carreggiata per meglio adeguarla al flusso veicolare, l’aumento della visibilità sull’impalcato, la posa delle barriere protettive in caso di incidenti, infine la realizzazione di un attraversamento pedonale del torrente Nambrone, sicuro e protetto.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti accoglie positivamente “l’assegnazione di un intervento di assoluta rilevanza per il territorio, che nasce da una definizione condivisa fra gli enti coinvolti, Provincia, Comunità di valle e Comuni”. “L’obiettivo – aggiunge Fugatti – è il miglioramento dei collegamenti in un’area che rappresenta un polo attrattivo e un’eccellenza a livello economico e turistico per tutto il Trentino”.

Soddisfatto anche l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni: “Si tratta di una delle opere chieste dal territorio per potenziare la funzionalità e la sicurezza della viabilità in un ambito centrale per il turismo e l’economia trentina. Anche questo intervento dimostra l’attenzione della Provincia, di concerto con gli enti locali, per sostenere le opere che servono alla comunità e allo sviluppo economico”.

Secondo Giorgio Butterini, presidente della Comunità delle Giudicarie, il progetto “è frutto di un’intensa concertazione tra realtà territoriali e la Provincia stessa ed è la conseguenza di una proposta innovativa partita dal territorio, cioè di dare la possibilità agli enti sovracomunali di sostenere interventi rilevanti per l’ambito di riferimento”.