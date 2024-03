Pinzolo, il 29 giugno la decima edizione della Dolomitica Bike

giovedì, 14 marzo 2024

Pinzolo – Un appuntamento imperdibile che si avvicina, settimana dopo settimana: il 10° compleanno della Dolomitica Bike, fissato per sabato 29 giugno a Pinzolo in Val Rendena in Trentino, al cospetto delle Dolomiti di Brenta.

Dieci anni di Dolomitica, dieci anni di un territorio: un evento nato da una forte intuizione del Parco Adamello Brenta con la partecipazione di 6 volontari che hanno suggellato la nascita di quella che sarebbe diventata in breve tempo, una delle più importanti gare di mtb del Nord Italia.

Al grande entusiasmo degli inizi, è seguito un percorso che ha visto il team organizzativo affiatarsi sempre di più e soprattutto evolversi dal punto di vista tecnico e professionale, anche grazie all’aggiunta di nuove competenze ma anche di numerosi volontari, tanto da raggiungere una forte credibilità nel mondo sportivo trentino e nel tessuto sociale locale; credibilità confermata anche dal supporto di numerosi ed autorevoli sponsor a caratura locale ma soprattutto nazionale ed internazionale, che anno dopo anno, non mancano di riconfermare la loro partnership.

Edizione dopo edizione, la Dolomitica Brenta Bike è cresciuta tanto da ospitare nel 2022, il Campionato del Mondo UCI Master, un grande traguardo ma anche un importante punto di partenza, dal momento che ha elevato ufficialmente la gara trentina tra gli eventi leader della mtb a livello nazionale ed internazionale.

L’intento degli organizzatori rimane però sempre quello delle origini – legato al territorio – di far conoscere queste montagne a tutti gli amanti della bike.

L’appuntamento è per il weekend 28-30 giugno 2024 a Pinzolo in Val Rendena in Trentino. Le gare in programma sabato 29 giugno, con partenza da Pinzolo e risalita sulle Dolomiti di Brenta, sono le storiche Marathon (67 km – 2400mt dislivello) e la Race (41 km – 1400mt dislivello).

Per gli amanti della pedalata assistita invece, è in programma per domenica 30 giugno, la E-Dolomitica, l’immancabile randonnée in e-bike con vista “Dolomiti di Brenta” e tappe di degustazione di prodotti tipici.

Non c’è bisogno di ricordare che, ad attendere atleti ed accompagnatori, oltre ad una ospitalità d’alta qualità firmata “Val Rendena”, ci saranno sentieri e panorami di una bellezza unica. Siamo tra le Dolomiti di Brenta, Patrimonio UNESCO!

La macchina organizzativa della Dolomitica Sport Trentino è già in moto per regalare una festa degna del nome “Dolomitica”. Non solo gare quindi, ma anche spettacolo, divertimento e grandi sorprese che verranno svelate durante le prossime settimane.

Nel frattempo, iscriversi alla gara, assicura già un bellissimo premio: il gadget 2024. Non poteva che essere qualcosa di prezioso, il ricordo di una edizione speciale, quella del decennale: un gilet tecnico firmato Threeface, caratterizzato dai colori ufficiali della Dolomitica espressi in una grafica pulita ed elegante. Un capo indispensabile, di qualità, da tenere sempre vicino al cuore. Per una vestibilità perfetta è possibile scegliere la taglia all’atto dell’iscrizione.

Iscrizioni su ENDU, link disponibile su www.dolomiticasport.com