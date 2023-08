Pinzolo ha dato l’addio al re dell’alpinismo Ermanno Salvaterra

domenica, 20 agosto 2023

Pinzolo (Trento) – Addio a Ermanno Salvaterra (nella foto), centinaia di persone hanno dato l’ultimo saluto all’alpinista 68enne morto venerdì pomeriggio mentre stava accompagnando sulle Dolomiti di Brenta – Campanile Alto – un farmacista di Parma. In tanti hanno voluto essere presente per l’addio all’alpinista conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese, in particolare sul Cerro Torre.

Intanto oggi si registrano altre due vittime in montagna, uno sul Monte Cornetto dove un escursionista è precipitato per 80 metri e morto sul colpo. Il turista 62enne, di Marostica, mentre percorreva un sentiero ha perso l’equilibrio ed precipitato per un’ottantina di metri, senza aver scampo. Identico scenario sulle Alpini Lepontine dove un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il sentiero che passa nei pressi dell’orrido del torrente Sanagra. In un punto molto ripido, ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri.