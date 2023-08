Pinzolo: cordoglio per la morte del re dell’alpinismo Ermanno Salvaterra

venerdì, 18 agosto 2023

Pinzolo (Trento) – Grande cordoglio a Pinzolo, in Trentino e nel mondo dell’alpinismo dove Ermanno Salvaterra, 68 anni, era conosciutissimo. E’ morto precipitando per una ventina di metri sul Campanile Alto, nel gruppo delle Dolomiti di Brenta, ed è morto sul colpo. La salma di Ermanno Salvaterra è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasportata all’obitorio di Madonna di Campiglio.

Ermanno Salvaterra (nella foto dal suo profilo Fb) a 11 anni ha effettuato la sua prima scalata sulle Torri d’Agola, nel 1975 diviene maestro di sci e nel 1979 guida alpina. Salvaterra ha aperto diverse vie sulla Dolomiti di Brenta, nel 1982 ha condotto la sua prima spedizione in Patagonia dove ha scalato la via del compressore sullo spigolo sud-est del Cerro Torre; quindi Cima Presanella, il Canalone Neri della Cima Tosa e lo scivolo nord della Cima Brenta.

La Società alpinisti tridentini (Sat) si unisce al dolore per la scomparsa di Ermanno Salvaterra: “Ci lascia una grande persona – ricorda la presidente della Sat, Anna Facchini – Fin da giovanissimo, con la sua famiglia che ne era conduttrice, ha passato le sue estati al nostro Rifugio XII Apostoli per diventarne poi, da adulto, il gestore ufficiale fino al 2007. Un lungo tratto di sentiero percorso assieme quindi, che lo inserisce, a buon diritto, tra i gestori storici del nostro Sodalizio che non dimenticheremo”.