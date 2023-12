Pinzolo: aperte le iscrizioni alla 10a Dolomitica Brenta Bike

martedì, 19 dicembre 2023

Pinzolo (Trento) – Sabato 29 giugno 2024 si correrà la 10^ edizione della Dolomitica Brenta Bike, entusiasmante gara di mtb che si corre sugli sterrati tra Pinzolo e Madonna di Campiglio in Trentino. Formula che vince non si cambia: la Dolomitica Sport Trentino, organizzatrice dell’evento, presenterà, come da tradizione, quattro eventi nell’evento: il percorso Marathon (67 km – 2400mt), il “lungo” che porta sul tetto delle Dolomiti di Brenta con passaggi tanto spettacolari quanto tecnici; il percorso Race (41 km – 1400mt), il ”classic” che fa rivivere i luoghi mitici di Madonna di Campiglio e dintorni, attraverso la passione a due ruote; la E-Dolomitica (43 km – 1200mt), randonée in e-bike vista Dolomiti di Brenta con degustazione di prodotti tipici locali, in programma per domenica 30 giugno e la Dolomini, 4° edizione della gara di mtb dedicata alle categorie Giovanissimi FCI (da G1 a G6) inserita nel Trentino MTB Kids Challenge 2024, prevista per domenica 19 maggio 2024 a Porte di Rendena.

Chi si iscrive sa cosa l’aspetta: panorami spettacolari, percorsi curatissimi, pacco gara leggendario, numerosi servizi ed eventi collaterali e soprattutto un’organizzazione su cui è possibile contare in ogni momento. Ecco perché, a fronte di tutto ciò, la tariffa agevolata di apertura, bloccata a quota 30 euro fino al 31 gennaio 2024, rappresenta un ulteriore sforzo, nonché una dimostrazione di sensibilità da parte degli organizzatori che perseverano nel credere al motore valoriale di questa prestigiosa manifestazione: lavorare a favore del territorio, comunicando con il linguaggio universale dello sport.

Oggi, manifestazioni di questo calibro, sono possibili solo grazie al contributo dei partners istituzionali, degli sponsor, ma soprattutto delle decine di volontari che durante tutto l’anno si adoperano per il progetto.

Pinzolo, Madonna di Campiglio e la Val Rendena tutta, attendono gli atleti e le loro famiglie per vivere un territorio magnifico attraverso la passione a due ruote.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.dolomiticasport.com