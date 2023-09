Pinzolo: a dicembre nuova telecabina Prà Rodont-Doss del Sabion

domenica, 17 settembre 2023

Pinzolo (Brescia) – Durante l’assemblea di Funivie Pinzolo che si è svolta ieri al PalaDolomiti di Pinzolo il presidente della società Roberto Serafini ha tracciato un quadro sugli importanti investimenti completati nella scorsa stagione che si sono concentrati sul potenziamento dell’impianto d’innevamento, in primis il retrofit della pista Tulot, oltre che all’integrazione della “flotta” dei mezzi battipista.

Poi gli investimenti che hanno visto la società impegnata durante l’estate 2023 ovvero la revisione generale della telecabina Pinzolo – Prà Rodont e la revisione generale della seggiovia Grual.

Sempre per quanto riguarda gli investimenti “in corso” si è poi posta l’attenzione sull’importante investimento che sta impegnando in questi mesi (i lavori sono iniziati il 27 marzo) 8 imprese, ovvero la realizzazione della telacabina 10 posti Prà Rodont – Doss del Sabion in sostituzione della seggiovia 4 posti.

Le immagini ed i video presentati hanno documentato il progresso dei lavori, con le stazioni ipogee in dirittura d’arrivo e le parti meccaniche già installate, mentre la linea con la posa dei piloni di sostegno verrà realizzata nell’ultima settimana di settembre.

La società sta proseguendo con i lavori – che stanno interessando anche il completo restyling del rifugio del Doss del Sabion – durante i mesi autunnali per arrivare pronti la terza settimana di novembre quando è previsto il sopralluogo dei funzionari per il collaudo dell’impianto che entrerà in funzione la prossima stagione invernale.

Prima di passare alle slide che hanno riassunto la situazione economica e patrimoniale della società è aggiornata l’assemblea sullo stato dell’iter autorizzativo della pista di Plaza (proroga della valutazione positiva al 6 aprile 2028, e per quanto riguarda il progetto di ampliamento della pista Fossadei, lo stesso dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.