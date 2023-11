Pagano con carte di credito non loro la vacanza di lusso a Campiglio, denunciati

mercoledì, 29 novembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Vacanza di lusso, ma pagano con carte di credito non loro. I militari delle Stazioni di Madonna di Campiglio e Carisolo hanno effettuato delle perquisizioni a carico di quattro persone che avevano scelto le Dolomiti di Brenta per trascorre un weekend all’insegna del lusso e della trasgressione .

VACANZA LUSSUOSA – Gli stessi, due coppie, sono arrivati in un lussuoso albergo della Val Rendena, venerdì scorso a bordo di un’auto elettrica con l’intenzione di trascorrere un fine settimana condito da idromassaggio, bottiglie di champagne, vodka di marca nonché cene a base di raffinata cucina gourmet. Il pagamento della stanza è avvenuto con carte di credito per un totale di oltre 6mila euro.

Essendo entrambi gli uomini pregiudicati, ed avendo precedenti specifici per aver utilizzato indebitamente carte di credito di altre persone, i carabinieri hanno deciso di vederci chiaro ed hanno fatto scattare l’operazione. A seguito del controllo sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana e soprattutto si è accertato che per soggiornare una ragazza del gruppo aveva utilizzato un documento falsificato.

IL BLITZ DEI CARABINIERI – Avendo commesso reati con il medesimo modus operandi, solo poche settimane prima, i carabinieri hanno accompagnato i giovani in caserma dove sono stati sequestrati i cellulari su cui sono stati trovati i dati di numerose carte di credito di persone di diverse zone d’Italia.

Oltre quanto accertato in via preliminare, è stato appurato che uno dei due uomini di origine romene, ritenuto la mente del gruppo viste le sue competenze informatiche, è riuscito a violare i sistemi infornatici di alcuni portali di agenzie di viaggio e tour operator, carpendo i dati delle carte di credito di ignari clienti.

Ottenuti i dati li usava per pagare on-line brevi periodi di vacanza e collegava la carta al sistema Apple Pay del suo cellulare.

Approfittando dei week-end, in cui è più complesso effettuare verifiche più approfondite sulle delle carte di credito, e dei brevi periodi di soggiorno, i malfattori nelle precedenti occasioni erano sempre riusciti a lasciare le strutture di lusso ancora prima che il pagamento venisse rifiutato e bloccato.

Così solo a pochi giorni dalla partenza gli albergatori realizzavano di esser stati in realtà truffati e perdevano la possibilità di veder saldato il conto, tutti i ragazzi sono risultati disoccupati e nullatenenti.

Nel pomeriggio di ieri, la reale titolare della carta usata dai giovani si è presentata ai carabinieri di Azzate (Varese) per denunciarne l’utilizzo indebito per circa 8mila euro.

Tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il reato di indebito utilizzo di carta di credito e saranno segnalati alle Autorità Giudiziarie che avevano emesso le misure cautelari per l’aggravamento delle stesse. Così la vacanza da sogno si è trasformata in una vacanza da incubo.

Red. Cro.