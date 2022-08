mercoledì, 31 agosto 2022

Trento – Olimpiadi dei Vigili del fuoco in Slovenia, bronzo alla squadra allieve del Trentino. Ottantacinque vigili del fuoco volontari del Trentino hanno rappresentato l’Italia – assieme ai colleghi altoatesini – in occasione dei Giochi Internazionali dei Vigili del Fuoco, che si sono svolti a Celje (Slovenia). L’impegno dei volontari, anche alla luce dei risultati raggiunti, è stato celebrato nel corso di una cerimonia nella cornice di Sala Depero, nel Palazzo della Provincia autonoma di Trento. Alle Olimpiadi avevano partecipato 20 allievi e 50 effettivi, oltre a giudici di gara e accompagnatori. Una presenza importante, anche alla luce dell’appuntamento dei Giochi 2024 che saranno ospitati a Borgo Valsugana. I protagonisti hanno ricevuto dalle autorità diplomi e spille di partecipazione: un particolare encomio alle “ragazze di bronzo” della squadra allievi, che hanno conquistato la terza posizione nella loro categoria. Nel ringraziare la delegazione provinciale che ha partecipato ai Giochi internazionali di Celje, il presidente della Provincia autonoma di Trento ha espresso a nome dell’intera comunità trentina e delle sue Istituzioni il più forte e sentito orgoglio. Orgoglio per i risultati ottenuti. Orgoglio per ciò che i Vigili del fuoco volontari hanno saputo rappresentare. Orgoglio per l’azione e per la presenza che garantiscono e garantiranno. L’importante delegazione che ha partecipato ai Giochi è il concreto risultato di un percorso di formazione, addestramento e aggiornamento che contraddistingue i Corpi rappresentati dalla Federazione. Partecipare, in questo momento in modo particolare, ad una “competizione” di livello internazionale permette di rivendicare un modo d’essere che caratterizza il Trentino, la sua capacità di cercare occasioni di confronto e di collaborazione. L’assessore provinciale allo sport ha espresso soddisfazione per il lavoro compiuto da Vigili del fuoco allievi ed effettivi in occasione delle Olimpiadi: risultati che confermano gli esiti della classifica nazionale relativa all’indice di sportività, che vede il Trentino al top.

Un applauso caloroso è stato riservato al presidente della Federazione dei Vigili del fuoco volontari del Trentino, Giancarlo Pederiva, che ha parlato della grande soddisfazione per i risultati raggiunti, merito dell’impegno dei giovani allievi e degli adulti, oltre che degli istruttori che li hanno accompagnati lungo il percorso di preparazione verso i Giochi. Daniele Postal, vicepresidente della Federazione, è stato a capo delle delegazione olimpica per il settore allievi, mentre Claudio Franchini e Daniel Sansoni si sono occupati della preparazione atletica. Referenti della commissione che si è occupata della selezione degli allievi che hanno formato le squadre provinciali e quindi vissuto questa esperienza – fatta di manovre e staffette – sono Tiziano Brunelli e Corrado Paoli.

Su un totale di 50 squadre allievi provenienti da 23 Paesi, la squadra femminile allenata da Giacomo Bresadola e Anna de Eccher ha raggiunto la terza posizione (12esimo posto assoluto): era composta da Giulia Costantini, Elisa Flor, Sara Nardelli, Elisa Pedrazzolli, Giorgia Pollini, Sara Salvaterra, Elisa Scaia, Giada Scaia, Emily Tonni e Anna Viviani. La squadra maschile – allenata da Tiziano Brunelli e Luca Sansoni – è risultata invece 19esima in classifica (28esimo posto assoluto): era composta da Marco Bonata, Simone Facchinelli, Thomas Maestri, Diego Pallaoro, Daniele Paoli, Tommaso Paoli, Gabriele Prade, Francesco Rigoldi, Maicol Todeschi e Mirco Triberti.

In Slovenia erano presenti anche due giudici di gara del settore allievi, Danilo Daprà (comandante dei Vigili del fuoco volontari di Monclassico) e Corrado Paoli (Vigili del fuoco volontari di Lavis), impegnato peraltro come vicedirettore di gara ai Giochi Internazionali).

Per quanto riguarda il settore adulti-tradizionale, la delegazione era guidata dall’ispettore Emanuele Conci e dal presidente Giancarlo Pederiva. Cinque i Corpi che hanno preso parte ai Giochi, tutte premiate con l’argento: Malè (23° posto), Avio (24° posto), Coredo (26° posto), San Michele all’Adige (28° posto), Tione di Trento (36° posto).

Giudici di gara del settore tradizionale erano Franco Mattarei (comandante dei Vigili del fuoco volontari di Commezzadura), Luigi Frizzera (Vigili del fuoco volontari di Valda), Luciano Tovazzi (Vigili del fuoco volontari di Volano, giudice in manovra e referente Settore Ctif tradizionale in Trentino). Oscar Fontanari (Vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana) è stato interprete ufficiale.